Lebedew na klopi Slovenije debitiral z zmago

Slovenski selektor Mark Lebedew je uvodno pripravljalno tekmo letošnje sezone proti Hrvaški začel s standardnimi člani naše zasedbe, Alenom Pajenkom, Tončkom Šternom, Janijem Kovačičem in Janom Klobučarjem, v skladu z napovedmi pa so priložnost za dokazovanje dobili še Črtomir Bošnjak, Janž Janez Kržič in Uroš Planinšič. V prvem delu prvega niza so imeli za odtenek več pobude hrvaški odbojkarji, ki so pri 6:8 prvič povedli z dvema točkama razlike, a sta na Kržičev servis Štern z napadoma in Pajenk z blokoma hitro poskrbela za preobrat, ki mu je sledilo vodstvo naših z 12:9. Po nekaj zaporednih napakah slovenske vrste so se v ospredje prebili gostje, v končnico pa sta ekipi vstopili poravnani pri 20 točkah. Klobučar in Štern sta poskrbela za rezultat 24:22 in prvo zaključno žogo, drugo je izkoristil Štern.

V drugem nizu smo spremljali podoben začetek, le da je ritem igre tokrat narekovala naša reprezentanca, še vedno v enaki zasedbi kot v prvem nizu (8:5). Planinšič je žoge enakomerno razporejal med svoje napadalce, Slovenija pa je ves čas ohranjala dve točki naskoka. Pri 15:14 so se Hrvati sicer povsem približali, a sta Klobučar in Štern pri 17:14 razliko spet povečala na tri točke. Varovanci Lebedewa, ki je v igro poslal še Gregorja Pernuša in Nika Mujanoviča, so zbrano odigrali tudi malce bolj napeto končnico in slavili s 26:24.