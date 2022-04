Lebedew objavil seznam kandidatov za Ligo narodov in SP

Pred slovensko moško odbojkarsko reprezentanco je še ena zahtevna sezona z zgoščenim urnikom, ki v okviru Lige narodov, v kateri bo Slovenija igrala drugič, prinaša nastope v Braziliji, na Filipinih in Poljskem ter še morebitne boje za najvišja mesta v velikem finalu, ki bo od 18. do 24. julija (organizator še ni znan). Konec avgusta bodo naši odbojkarji nastopili še na svetovnem prvenstvu, ki se bo zaključilo 11. septembra, organizatorja pa Mednarodna odbojkarska zveza še ni potrdila.

Novi selektor bo slovensko izbrano vrsto prvič zbral 9. maja v Ljubljani, a na pripravah še ne bo vseh igralcev, saj prvenstva v Franciji, Italiji in na Poljskem, kjer igrajo Gregor Ropret, Danijel Koncilja, Rok Možič, Tonček Štern in Jan Kozamernik, do takrat še ne bodo zaključena, nekaj dodatnih dni počitka pa je Lebedew namenil Dejanu Vinčiću in Tinetu Urnautu. Klemen Čebulj bo izpustil nastope v Ligi narodov, bo pa reprezentanci na voljo na svetovnem prvenstvu, na zbor pa ne bo tudi Alena Šketa, ki bo skušal čim prej rešiti težave s kolenoma.