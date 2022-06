Lebedew: Zadnji krog bo odločal o uvrstitvi na zaključni turnir, zato nas čaka še veliko dela

Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki je svoj drugi turnir elitne Lige narodov igrala na Filipinih, je svoj zadnji nastop zaključila s porazom. Japonci so bili prepričljivo boljši nasprotnik, čeprav so jim Slovenci uspeli ukrasti niz. Rezultat je na koncu kazal 1:3 (-21, 22, -18, -19). Kljub vsemu so v slovenskem taboru optimistični, prepričani so, da se z dobrim delom še lahko uvrstijo na zaključni turnir, ki ga bo gostila italijanska Bologna. Toda do tja jih čaka še ena preizkušnja, tretji turnir bodo naši odbojkarji igrali na Poljskem med 6. in 10. julijem. Njihovi tekmeci bodo Srbi, domačini Poljaki, Bolgari in Iranci.

Kljub temu da so se slovenski odbojkarji na Filipinih zagotovo počutili odlično, kajti na tribunah so imeli bučno podporo, rezultati tega niso prikazovali. Filipinci so naše fante glasno spodbujali, na trenutke se je zdelo, kot da igrajo v kakšni izmed domačih dvoran. Toda vse skupaj ni bilo dovolj, fantje še niso ujeli prave forme, tiste, ki se jih je držala na zadnjih večjih tekmovanjih. "Občutki so mešani. Trudil sem se, a sem bil več kot en teden brez treningov. Tudi kot ekipa nismo v formi, manjka nam veliko, če hočemo biti enakovredni najboljšim reprezentancam. Še veliko moramo delati," pove Jani Kovačič. Da ekipa še ni ujela pravega ritma, se strinja tudi selektor Mark Lebedew: "Za nami je težak teden, pozitivni testi na covid-19 so povsem spremenili način naše igre. Poskušal sem z različnimi postavami, fantje se vračajo po manjših poškodbah. Nismo bili najboljši, razen proti Argentini, ki je bila res dobra tekma. Zdaj se vračamo domov, spet se moramo prilagoditi novemu časovnemu pasu in že čez nekaj dni nas čaka nov turnir. Zadnji krog bo odločal o uvrstitvi na zaključni turnir, zato nas čaka še veliko dela." PREBERI ŠE Slovenski odbojkarji za konec na Filipinih izgubili z Japonsko Slovenija je proti Japonski doživela že peti poraz v letošnji izdaji tega tekmovanja. Upanje za dobro končno uvrstitev še vedno ostaja. "Danes je bila naša predstava že precej boljša. A še vedno nam je manjkalo precej, da bi tekmo obrnili v našo korist in jo dobili. To je dobra popotnica za naprej, ampak treba bo vložiti še veliko dela. Upam, da bomo na naslednjem turnirju dobili čim več tekem in se uvrstili na zaključni turnir, kar bi bil kar lep uspeh, bo pa potrebnega še veliko dela," pa zaključi Jan Kozamernik.