Leta 2021 spet štirje gostitelji EP v odbojki

Poljaki so evropsko prvenstvo gostili leta 2013 in 2017. Češka in Finska sta prvenstvo v preteklosti že gostili, prvič pa ga bo Estonija. Vse štiri države bodo gostile skupinski del prvenstva ter obračune osmine finala in četrtfinala, obe polfinalni srečanji ter veliki finale pa bodo na Poljskem.

Na prvenstvo so že uvrščene vse štiri države gostiteljice, ob njih pa še osem najboljših reprezentanc z letošnjega prvenstva, torej Srbija, Slovenija, Francija, Rusija, Italija, Ukrajina, Nemčija in Belgija. V kvalifikacijah, ki bodo na sporedu prihodnje leto poleti, bo na voljo še 12 mest, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.