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Odbojka
Zgodba se razvija

Italija v Stožicah dobila uvodni niz proti Braziliji

Ljubljana, 26. 06. 2026 19.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Italija

Slovenska odbojkarska reprezentanca je domači turnir Lige narodov odprla sanjsko in premagala Kanado ter Bolgarijo. Za vikend jo čakata še tekmi proti Braziliji in Italiji, omenjeni izbrani vrsti pa se trenutno merita med seboj. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Liga narodov(M): Brazilija - Italija
Liga narodov(M): Brazilija - Italija
FOTO: VOYO

Tekmo so bolje odprli naši zahodni sosedje in ob vodstvu s 5:9 brazilskega selektorja prisilili v minuto odmora. Ta jim ni pomagala, saj so Italijani prednost hitro povišali na +7. Nato smo vendarle dočakali dobro obdobje Brazilije, ki se je z delnim izidom 4:1 približala Italiji, ta pa je njihov nalet prekinila s kratkim odmorom. Dve zaporedni italijanski točki sta prinesli novo minuto za posvet s selektorjem. Odbojkarji z Apeninskega polotoka so po odličnem asu uvodni niz dobili z rezultatom 19:25.

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Liga narodov, izid:

Brazilija - Italija 0:1 (19:25)

odbojka liga narodov brazilija italija

'Pričakovali smo odlično Kanado, proti Bolgarom bo še težje'

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