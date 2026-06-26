Italija v Stožicah dobila uvodni niz proti Braziliji

Tekmo so bolje odprli naši zahodni sosedje in ob vodstvu s 5:9 brazilskega selektorja prisilili v minuto odmora. Ta jim ni pomagala, saj so Italijani prednost hitro povišali na +7. Nato smo vendarle dočakali dobro obdobje Brazilije, ki se je z delnim izidom 4:1 približala Italiji, ta pa je njihov nalet prekinila s kratkim odmorom. Dve zaporedni italijanski točki sta prinesli novo minuto za posvet s selektorjem. Odbojkarji z Apeninskega polotoka so po odličnem asu uvodni niz dobili z rezultatom 19:25.