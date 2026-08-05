'Liga narodov je največja možna motivacija za EP'

V pogovoru za naš medij je kapetanka Saša Planinšec med drugim poudarila, da si z reprezentančnimi kolegicami neizmerno želijo potrditi svojo kakovost tudi na prvenstvu stare celine. "Ne glede na srečen razplet z Lige narodov smo si že ob začetku leoštnjih pripav obljubile, da je evropsko prvenstvo eden naših največjih ciljev za to poletje," je uvodoma dejala 31-letna odbojkarica, ki že vrsto let brani slovenske barve.

Slovenske odbojkarice so v torek odpotovale na Slovaško, kjer bodo v naslednjih dneh odigrale nekaj pripravljalnih tekem v sklopu priprav na evropsko prvenstvo v Turčiji, ki se začne ob koncu tega meseca.

"Jasno je, da smo bile v prvem delu povsem posvečene nastopom v Evropski ligi. Še vedno malce skeli ta poraz proti Švedinjam, kajti bile smo tako blizu na obeh tekmah in na koncu z obilo smole zapravile vse, kar smo si s poštenim trudom in številnimi odrekanji do tega trenutka priigrale. Ampak ta naknadna uvrstitev v Ligo narodov je velik obliž na švedske rane," z nasmehom na obrazu pripoveduje slovenska kapetanka.

Evropsko prvenstvo bo, tako pravi Planinšec, nova velika obveznost za našo žensko izbrano vrsto. "Sama uvrstitev v Ligo narodov ne bo imela velikega pomena, če se ne bomo še naprej dokazovale na največjih odrih. In eden od teh je zagotovo prihajajoče evropsko prventvo. Že na lanskem svetovnem prvenstvu smo dokazale, da se lahko zoperstavimo najboljšim reprezentancam na svetu. Zdaj pa je čas, da nekaj podobnega ponovimo še na EuroVolleyju," je ob koncu dodala Saša Planinšec.