Liga narodov s Slovenijo in novim formatom tekmovanja v 2022

Potem ko se je v okviru letošnje Lige narodov v italijanskem Riminiju med seboj merilo 16 najboljših reprezentanc sveta, vsaka od njih pa je v rednem delu lige odigrala 15 tekem, ki sta jim sledila še polfinale in finale, se v letu 2022 obeta nekoliko spremenjen format tekmovanja. Reprezentance bodo razdeljene v dve skupini po osem ekip, ki se bodo med seboj srečale na treh turnirjih, in sicer od 6. do 12. junija, med 20. in 26. junijem ter med 4. in 10. julijem.