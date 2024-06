Liga narodov se nadaljuje, Slovenci nocoj proti Kubi

V Stožicah poteka eden izmed tretjih turnirjev Lige narodov in nocoj se nadaljuje tudi s slovensko tekmo. Od 20. ure boste lahko na Kanalu A spremljali obračun Slovenije in Kube. Slovenski odbojkarji so si v torek z zmago nad Argentino priigrali vstopnico na olimpijske igre v Parizu. "Ne bomo popuščali," so prepričani, kajti vsaka točka, vsaka zmaga, je pomembna. Za končno uvrstitev na letošnjem turnirju in posledično boljše mesto na mednarodni odbojkarski lestvici. Slednje pa prinaša boljše izhodišče za Pariz. Toda počasi, pred Francijo odbojkarji potujejo še na Poljsko, kjer poteka zaključni turnir osmerice najboljših.