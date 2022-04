Liga narodov: Slovenci v Braziliji, na Filipinih in na Poljskem

Slovenski odbojkarji, ki se bodo na pripravah za novo sezono zbrali 9. maja, bodo v Ligi narodov (VNL) nastopili drugič. Lani so v Riminiju navdušili z izjemnimi predstavami in na koncu osvojili četrto mesto, letos pa jih v elitni druščini čaka nov izziv. VNL bodo začeli 8. junija v Braziliji, ko se bodo v tamkajšnji prestolnici pomerili z izbrano vrsto ZDA, sledili pa bodo še obračuni proti gostiteljem in Avstralcem. Na četrtega nasprotnika, ki bo v ligi zamenjal Rusijo, Slovenci še čakajo. Drugi turnir se bo 21. junija začel na Filipinih, kjer se bodo varovanci novega selektorja Marka Lebedewa srečali z Nizozemsko, Argentino, Italijo in Japonsko, medtem ko bodo v Gdansku, ki bo kot organizator zamenjal Kemerovo, uvodno tekmo 6. julija igrali proti Srbiji, zatem pa še proti gostiteljem Poljakom, Bolgarom in Irancem.