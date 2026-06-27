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Odbojka

Stožice se polnijo, lahko Slovenci porazijo še Brazilce?

Ljubljana, 27. 06. 2026 19.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Slovenija - Bolgarija

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala predzadnjo tekmo turnirja Lige narodov v Stožicah. Njena nasprotnica bo Brazilija, obračun pa boste lahko v živo pospremili na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.15.

Liga narodov(M): Slovenija - Brazilija
Liga narodov(M): Slovenija - Brazilija
FOTO: VOYO

Slovenska izbrana vrsta je domači turnir začela sanjsko in uvodoma vknjižila dve zmagi. V sredo je ugnala Kanado, dan kasneje je po preobratu padla še Bolgarija. Brazilija je na drugi strani pri dveh porazih, najprej je bila od nje boljša Ukrajina, nato pa še Italija.

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odbojka liga narodov slovenija brazilija stožice

Bo v Stožicah padla še Brazilija?

24ur.com Bo v Stožicah padla še Brazilija?
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