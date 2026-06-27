Slovenska izbrana vrsta je domači turnir začela sanjsko in uvodoma vknjižila dve zmagi. V sredo je ugnala Kanado, dan kasneje je po preobratu padla še Bolgarija. Brazilija je na drugi strani pri dveh porazih, najprej je bila od nje boljša Ukrajina, nato pa še Italija.
Odbojka
Stožice se polnijo, lahko Slovenci porazijo še Brazilce?
Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala predzadnjo tekmo turnirja Lige narodov v Stožicah. Njena nasprotnica bo Brazilija, obračun pa boste lahko v živo pospremili na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.15.
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