Slovenska odbojkarska pravljica se nadaljuje: po petih nizih padli še Američani

Tekma z Američani, odbojkarsko velesilo, je bila za četo Alberta Giulianija zelo pomembna. V boju za tretje ali četrto mesto po rednem delu je bilo treba zadnji ciklus treh tekem nujno začeti zmago, zlasti ker so tako Francozi kot Srbi že pred tem uspešno opravili svojo nalogo. In Slovenci niso razočarali. Še enkrat so pokazali svoj borben značaj, se rešili iz izgubljenega položaja, zaostajali so z 1:2 in 20:23 v nizih, nato pa dobili še izenačen "tie break".

Za razliko od zadnjih dveh tekem so Slovenci tokrat začeli zbrano. Zavedali so se, da igrajo eno najpomembnejših tekem v ligi, zato ni bila njihova motivacija nič čudnega. Do vodstva 11:7 je vse teklo gladko in niti manjša kriza pred končnico ni vzbujala vtisa, da bodo izgubili prvi niz, vodili so še z 19:16. Toda Američani so v končnici zaigrali odlično, po napaki Tineta Urnauta izenačili na 22:22, nato pa prišli tudi do zaključne žoge. Slovenci so jo ubranili, nato imeli tudi sami dve priložnosti za vodstvo z 1:0, blok Klemnu Čebulju pa je prednost vrnil na stran Američanov, ki so nato niz dobili s 30:28.

Toda panike v slovenski vrsti zaradi tega ni bilo. Drugi niz so odprli podobno kot prvega, ob prvem tehničnem odmoru vodili z 8:5, nekaj trenutkov pozneje z 11:7, Urnaut je imel priložnost, da ekipo na drugi tehnični odmor odpelje s petimi točkami razlike, toda dobil je blok. Američani so se nato še približali na 13:15, dve točki zaostanka so imeli tudi pri izidu 17:19, toda tokrat zbranost Slovencev v končnici ni padla, Čebulj je s "pipom" prednost vrnil na štiri točke. Alen Pajenk je z dvema zaporednima točkama, blokom in točko na mreži zagotovil zaključno žogo, drugo je Urnaut izkoristil.

V četrtem nizu je Slovence nekoliko zapustila sreča. Po izidu 16:17 so tekmeci dvakrat zadeli mrežo, od katere se je žoga odbila v polje. Američani so povedli z 20:26, as Pajenka za 18:20 je dal nekaj upanja, toda tekmec je bil v končnici vendarle bolj zbran. Reprezentanca ZDA je bila tudi v četrtem nizu ves čas v prednosti, vodila s 7:4, v končnici pa tudi s 23:20. Takrat pa se je začel preobrat. Tonček Štern je dobro serviral, Američani so imeli težave pri sprejemu, razpoloženi Čebulj je izenačil na 23:23, v "podaljšku", pa sta bila odločilna asa Jana Kozamernika in Gregorja Ropreta, ki je spet pokazal odlično predstavo.

V skrajšanem petem nizu pa je svoje dodal prav vsak igralec slovenske ekipe, ki je najprej vodila, nato zaostajala, zadnjič pri izidu 12:13, toda želja Slovencev je bila prevelika, da bi zmago izpustili iz rok. Osvojili so zadnje tri točke in se zasluženo veselili.

Slovenija se bo v torek pomerila z Japonsko, nato pa jo v sredo čaka še Bolgarija.