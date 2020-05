Liga narodov v Sloveniji najverjetneje maja 2021

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je minuli petek prejela obvestilo, da je letošnja Liga narodov, ki jo je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) sprva prestavila na september, dokončno odpovedana. Zdaj pa so že znani novi datumi elitnega tekmovanja, v katerem nastopajo najboljše svetovne reprezentance, med njimi tudi Slovenija. Tekmovanje se bo začelo že v drugem tednu maja, ali bo to 7. ali 11. maja, bo znano po zadnjih usklajevanjih med FIVB in nosilci televizijskih pravic, sporoča OZS.

Tekmovanje, poznano tudi pod kratico VNL, se bo z velikim finalom najboljše šesterice zaključilo 27. junija v Italiji. FIVB bo tako najboljšim reprezentancam omogočila, da se bodo lahko kakovostno pripravile na olimpijski turnir. Leto 2021 bo sicer zelo pestro, saj odbojkarje in odbojkarice čaka tudi evropsko prvenstvo. Slovenci bodo na prvenstvu stare celine, ki ga bodo skupaj gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska, branili srebro, dekleta pa si bodo svoj tretji nastop med najboljšimi evropskimi reprezentancami skušala priigrati v kvalifikacijah, v boju s Češko, Bosno in Hercegovino in Latvijo.

Kvalifikacije bi morale potekati avgusta in septembra in za zdaj še niso prestavljene, rezervni termin je januar 2021. FIVB je državam udeleženkam VNL postavil tudi rok, do katerega se morajo končati državna prvenstva za sezono 2020/21, in sicer do 18. aprila 2021.