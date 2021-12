Liga prvakov: V Maribor prihaja zvezdniška zasedba

Po tem, ko so Mariborčani aprila letos Ljubljančanom odvzeli prestol in se zavihteli na sam vrh državnega prvenstva, se je v Maribor po skoraj treh desetletjih vrnila tudi vrhunska odbojka. Merkur Maribor si je s tretjim naslovom državnih prvakov in prvim po letu '93 zagotovil nastop v elitni Ligi prvakov. V skupini C jih čaka vse prej kot lahka naloga. Italijani so nedvomno nesporni favoriti, za domače pa bi bil vsak osvojeni niz veliko presenečenje.

"Čaka nas naša prva domača tekma v Ligi prvakov, in to z ekipo Cucine Lube Civitanova, ki je viceprvak lanske Lige prvakov, in pred dvema dnevoma se je končalo klubsko svetovno prvenstvo v Braziliji, kjer so Italijani osvojili 2. mesto. To pove vse – v Maribor prihaja ena najboljših ekip sveta in po imenih najbolj zvezdniška ekipa na svetu. Vsi v klubu se veselimo tega dogodka in tudi navijači bodo prišli na svoj račun, saj bodo videli največje odbojkarske ase in seveda dobro odbojko. Na igrišče bomo stopili hrabro in dali vse od sebe, saj se zavedamo, da takšnih tekem ne igraš vsak dan. Ekipo Lube spoštujemo in se zavedamo njenih prednosti, a se ne bojimo tega izziva, ko bodo na drugi strani mreže stala največja imena, kot so Ivan Zaytsev, Gabi, Lucciano De Cecco, Osmany Juantorena, Marlon Yant, Ricardo Lucarelli, Simone Anzani ipd.," je dejal trener Sebastijan Škorc. Del italijanske zvezdniške zasedbe je tudi mladi italijanski reprezentant Rok Jerončič, bloker slovenskega rodu.

Mariborčani, katerih skupina je zares vrhunska in poimenovana tudi "skupina smrti", so pred slabima dvema tednoma začeli nastope v Ligi prvakov – pri branilcu naslova Azoty Kedzierzyn Kozle na Poljskem so izgubili z 0:3. Tokrat bodo lahko stavili na prednost domačega terena in na domače navijače, ki bodo znova priča odbojkarskemu klubskemu spektaklu. Toda v klubu so vseeno previdni. "Ekipa, kot je Lube, je vedno nekaj posebnega tako za klub kot tudi za ekipo. V Ligi prvakov imamo zelo težko skupino, zato je naš cilj na tekmah nuditi predvsem dober odpor in izkušnje uporabiti v domačem državnem prvenstvu," je dejal sprejemalec Roland Gergye.