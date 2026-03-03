Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

Ljudje pozabljajo, da ni manjkalo veliko

Ljubljana, 03. 03. 2026 11.56 pred 25 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Matic Flajšman
Jasmin Čuturič

Odbojkarji ACH Volleyja letošnjo sezono na evropski ravni nadaljujejo v pokalu Evropske odbojkarske zveze (CEV). Že v četrtfinalu jih čaka Fenerbahče. Zasedba, ki bi brez težav igrala Ligo prvakov. Sploh, glede na posameznike, ki nosijo dres kluba iz Carigrada.

ACH Volley je v letošnjo sezono krenil optimistično, vrnitev štirih stebrov slovenske reprezentance (Tine Urnaut, Tonček Štern, Gregor Ropret in Alen Pajenk) naj bi predstavljal garancijo za velike stvari. Razumljivo, ob vseh izkušenih, a tudi mladih, ki šele stopajo na največjo evropsko sceno. A po drugi strani je bilo jasno, da je potrebno narediti nekaj osnovnih korakov, da bi lahko razmišljali o odločnejših potezah med evropsko elito. "Najprej se moramo uvrstiti v Ligo prvakov," je na uvodni predstavitvi v mestni hiši razmišljal Igor Kolaković. Ob vseh izkušnjah, ki jih kot trener premore se je zavedal, da preko noči se ne more zgoditi nič. Kvalifikacije za preboj med evropsko elito so pokazale, da je potreben čas za uigravanje, iz tekme v tekmo so delovali bolj stabilno, da bi na potrditvi vstopa v elitno druščino 20 najboljših klubov na stari celini, postavili nove cilje. "Želimo si v izločilne boje, če ne z 2. mesta v skupini pa, kot tretja najbolje uvrščena zasedba," je bilo redno moč slišati iz ust članov 21-kratnih slovenskih državnih prvakov.

Igor Kolaković že pripravlja taktični načrt za pokal CEV.
Igor Kolaković že pripravlja taktični načrt za pokal CEV.
FOTO: ACH Volley

Niso se prestrašili, ko so jim nasproti stale zasedbe italijanskega Trentina, turškega Ziraata, francoskega Toursa. Še več, proti uglednim tekmecem so iskali pot do osvojitve niza. Na tivolskem parketu so ga odvzeli italijanskemu gigantu, premagali francoske prvake, na gostovanju ovzeli dva niza Toursu, podaljšali evropsko sezono. Ne na način, kot so si želeli. "Menim, da je potrebno ACH pohvaliti za začetek zgodbe, ki jo pišejo povsem na novo. V takšni skupini, proti takšnih tekmecem, ostati v Evropi je lep rezultat. Pričakovano, kot športniki so vsi imeli višje cilje, ampak igranje proti Fenerbahčeju v četrtfinalu pokala CEV je lepa nagrada za vložen trud," je v POPkastu rezultat ocenil Jasmin Čuturić, član zasedbe blejskega Autocommerca (danes ACH Volley), ki je v zgodovini najtrofejnejšega slovenskega kluba doslej osvojila edino evropsko lovoriko. Bil je to pokal Top Teams, danes pokal Evropske odbojkarske zveze (CEV).

Ali se lahko ponovi sezona 2006/07?

Če je bila razlika med tekmeci v kvalifikacijah Lige prvakov in obračuni med elitno druščino tri kakovostne razrede, nič drugače ne bo v zaključnih bojih pokala CEV. Fenerbahče, neuradno trenutno najbogatejši turški klub, je naslednji tekmec, ki bi brez težav igral med najboljšimi klubi na stari celini. Earvin Ngapeth, Adis Lagumdžija, Barthelemy Chinenyeze, Fabian Drzyzga in številni turški reprezentanti so spoštovanja vredna zasedba. "A ne smemo pozabiti, da ima tudi ACH svoje zvezdnike. Igralce, ki so v reprezentančnem dresu osvojili marsikaj, ki so sposobni za velike stvari. Želim jim vrhunsko igro proti Fenerbahčeju in naj se ponovi sezona 2006/07," je dodal nekdanji sprejemalec ljubljanskega kluba Čuturić, ki je imel v mislih sezono, ko se je skupaj s soigralci veselil zmage v pokalu Top Teams sredi Modene.

Preberi še Kako pomembno je, kdo sedi na tribuni?

Zanimivo, pot do končnega uspeha je takrat Blejce vodila tudi preko Fenerbahčeja, in sicer je četa Dragutina Baltića turškega velikana takrat izločila v osmini finala tekmovanja. V Radovoljici so bili boljši 3:0 v nizih, na povratnem dvoboju. Rezultat, ki bi ga Alen Pajenk, eden dveh članov ljubljanske zasedbe (drugi je Alen Šket), ki se lahko pohvali, da je v karieri zaigral za ACH in Fenerbahče (drugi je Alen Šket), takoj podpisal.

odbojka ACH volley liga prvakov pokal CEV jasmin čuturić

V napadu na telovadnico v Iranu umrlo 20 odbojkaric in njihov trener

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kratki
03. 03. 2026 13.19
Imamo mi te turke💪👍🇸🇮
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Kaj dojenček zaznava v maternici
Kaj dojenček zaznava v maternici
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrepežljivi, biki iščejo toplino
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrepežljivi, biki iščejo toplino
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
vizita
Portal
Doživela nenaden kolaps pljuč
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
Nenadna intoleranca na hrano v odrasli dobi: vzroki, simptomi in kdaj k zdravniku
Nenadna intoleranca na hrano v odrasli dobi: vzroki, simptomi in kdaj k zdravniku
cekin
Portal
Tretja izdaja ljudskih obveznic tudi za mladoletne fizične osebe
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
moskisvet
Portal
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
okusno
Portal
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
To je najbolj okusen način priprave lososa
To je najbolj okusen način priprave lososa
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551