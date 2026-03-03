Ljudje pozabljajo, da ni manjkalo veliko

ACH Volley je v letošnjo sezono krenil optimistično, vrnitev štirih stebrov slovenske reprezentance (Tine Urnaut, Tonček Štern, Gregor Ropret in Alen Pajenk) naj bi predstavljal garancijo za velike stvari. Razumljivo, ob vseh izkušenih, a tudi mladih, ki šele stopajo na največjo evropsko sceno. A po drugi strani je bilo jasno, da je potrebno narediti nekaj osnovnih korakov, da bi lahko razmišljali o odločnejših potezah med evropsko elito. "Najprej se moramo uvrstiti v Ligo prvakov," je na uvodni predstavitvi v mestni hiši razmišljal Igor Kolaković. Ob vseh izkušnjah, ki jih kot trener premore se je zavedal, da preko noči se ne more zgoditi nič. Kvalifikacije za preboj med evropsko elito so pokazale, da je potreben čas za uigravanje, iz tekme v tekmo so delovali bolj stabilno, da bi na potrditvi vstopa v elitno druščino 20 najboljših klubov na stari celini, postavili nove cilje. "Želimo si v izločilne boje, če ne z 2. mesta v skupini pa, kot tretja najbolje uvrščena zasedba," je bilo redno moč slišati iz ust članov 21-kratnih slovenskih državnih prvakov.

Igor Kolaković že pripravlja taktični načrt za pokal CEV. FOTO: ACH Volley

Niso se prestrašili, ko so jim nasproti stale zasedbe italijanskega Trentina, turškega Ziraata, francoskega Toursa. Še več, proti uglednim tekmecem so iskali pot do osvojitve niza. Na tivolskem parketu so ga odvzeli italijanskemu gigantu, premagali francoske prvake, na gostovanju ovzeli dva niza Toursu, podaljšali evropsko sezono. Ne na način, kot so si želeli. "Menim, da je potrebno ACH pohvaliti za začetek zgodbe, ki jo pišejo povsem na novo. V takšni skupini, proti takšnih tekmecem, ostati v Evropi je lep rezultat. Pričakovano, kot športniki so vsi imeli višje cilje, ampak igranje proti Fenerbahčeju v četrtfinalu pokala CEV je lepa nagrada za vložen trud," je v POPkastu rezultat ocenil Jasmin Čuturić, član zasedbe blejskega Autocommerca (danes ACH Volley), ki je v zgodovini najtrofejnejšega slovenskega kluba doslej osvojila edino evropsko lovoriko. Bil je to pokal Top Teams, danes pokal Evropske odbojkarske zveze (CEV).

Ali se lahko ponovi sezona 2006/07?

Če je bila razlika med tekmeci v kvalifikacijah Lige prvakov in obračuni med elitno druščino tri kakovostne razrede, nič drugače ne bo v zaključnih bojih pokala CEV. Fenerbahče, neuradno trenutno najbogatejši turški klub, je naslednji tekmec, ki bi brez težav igral med najboljšimi klubi na stari celini. Earvin Ngapeth, Adis Lagumdžija, Barthelemy Chinenyeze, Fabian Drzyzga in številni turški reprezentanti so spoštovanja vredna zasedba. "A ne smemo pozabiti, da ima tudi ACH svoje zvezdnike. Igralce, ki so v reprezentančnem dresu osvojili marsikaj, ki so sposobni za velike stvari. Želim jim vrhunsko igro proti Fenerbahčeju in naj se ponovi sezona 2006/07," je dodal nekdanji sprejemalec ljubljanskega kluba Čuturić, ki je imel v mislih sezono, ko se je skupaj s soigralci veselil zmage v pokalu Top Teams sredi Modene.