Lov na olimpijsko vozovnico začeli z zanesljivo zmago

Natrpan urnik Sloveniji v prvih osmih dneh oktobra prinaša še šest tekem. V nedeljo se bo ob 3.00 po slovenskem času pomerila s Turčijo, po dnevu premora pa ob enaki uri v zaporednih dneh še s Finsko in Egiptom. Sledil bo nov dan premora, med 6. in 8. oktobrom pa nato še zadnji sklop tekem proti ZDA, Japonski in Srbiji. Prva in zadnja se bosta začeli ob 16. uri (9.00 SLO), vmesna proti gostiteljem pa dobre tri ure kasneje (19.25; 12.25 SLO). Na olimpijske igre bosta napredovali najboljši reprezentanci turnirja.

Vsi trije nizi prve tekme Slovenije v Tokiu so se odvili po podobnem scenariju. Tunizija je uvodoma sledila slovenskim odbojkarjem, ki pa so nato prevzeli vajeti igre v svoje roke in jih odločila sebi v prid. Po zaslugi dobre obrambe se je afriška reprezentanca v prvem delu tekme uspela prebiti do izenačenja na 15:15, za prvo občutnejšo prednost Slovenije pa je nato poskrbel Kozamernik.

Slovenija se je na dvoboj z 11-kratniki afriškimi prvaki podala v najmočnejši zasedbi. Selektor Gheorghe Cretu je v uvodno postavo uvrstil sprejemalce Tineta Urnauta, Klemna Čebulja in Roka Možiča , pri čemer je slednji igral kot korektor, podajalca Dejana Vinčića , srednja blokerja Alena Pajenka in Jana Kozamernika ter prostega igralca Janija Kovačiča .

Srednji bloker je najprej uspešno zaključil napad, po tunizijski napaki v napadu pa dodal še dober servis za posledični nasprotni napad Urnauta in skok na 18:15. Sledil je polminutno odmor, po katerem je z dobro obrambno reakcijo nov nasprotni napad omogočil Pajenk, za 19:15 pa ga je znova zaključil Urnaut. Slovenci so za tem ob dobrem razigravanju Vinčića prednost mirno zadrževali in se po drugi zaključni žogi s 25:20 prebili do vodstva.

Preko Hamze Nagge so se Tunizijci približali na 8:7, temu pa je sledil izvrsten odgovor tekmecev. Napaka pri servisu in dve zaporedni točki Čebulja, pri čemer je z odličnim servisom pri drugi temelj postavil Urnaut, so Slovenijo popeljale na 11:7. Tunizijska klop je nemudoma segla po minuti odmora, a poteka igre ni spremenila. Po novi tunizijski napaki je prednost za tem kmalu poskočila na sedem točk (17:10), ki so omogočale miren zaključek niza. Cretujevi izbranci so si priigrali šest zaključnih žog in z asom Čebulja izkoristili že prvo (25:18).

V prvi tretjini niza so Tunizijci držali priključek tudi v tretjem delu. Po napaki servisa tekmecev so se prebili do izenačenja na 8:8, nato pa napravili dve napaki, vmes je po dobri obrambi Kovačiča nasprotni napad zaključil še Čebulj, in Slovenija je povedla za tri točke (11:8). Še dve točki več je razlika znašala po asu Možiča (15:10), slovenska vrsta pa je nato še v tretje, to pot tudi z vstopi številnih igralcev s klopi v igro, niz uspešno zaključila s 25:21.