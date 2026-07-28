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Odbojka

'Lovimo svoje sanje. Zavedajoč se, da bo večina stvari odvisnih od nas'

Peking, 28. 07. 2026 16.35 pred 8 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Slovenija odbojka moški

Odbojkarska reprezentanca Slovenije začenja z nastopi na zaključnem turnirju najboljše osmerice elitne Lige narodov, ki ga bo med 29. julijem in 2. avgustom moč spremljati na Kitajskem. Prvi tekmeci naših fantov bodo vselej neugodni Turki.

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Slovenski odbojkarji bodo v Ningboju nastopili kot tretji nosilci tekmovanja. V rednem delu Lige narodov so namreč na 12 obračunih nanizali kar 10 zmag, izgubili so le z aktualnimi svetovnimi prvaki Italijani in z doslej še neporaženimi Japonci. V boj za prestižno zmago se bodo podali še gostitelji Kitajci, Američani, Poljaki, Ukrajinci in Turki.

Fabio Soli
Fabio Soli
FOTO: Profimedia

Prav Turki bodo prva ovira za naše fante, ki ne skrivajo, da so na Kitajsko prišli po odličje, a se hkrati zavedajo, da je pred njimi zahtevna naloga. Italijanski strokovnjak na slovenski klopi Fabio Soli po dveh treningih še ni čisto zadovoljen s formo svojih varovancev, a je prepričan, da bodo že v boju s prvimi tekmeci igrali na najvišji ravni. 

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"Po zares dolgem potovanju postopoma dvigujemo svojo igro. Jutri bomo naredili nov korak naprej, saj bo tekma s Turki povsem drugačna od tiste v Beogradu. Boriti se bo treba za vsako žogo in vsako dolgo točko, na koncu pa bo rezultat tisti, ki bo odločal. Lovimo svoje sanje o uvrstitvi v polfinale. Vemo, kaj moramo storiti na igrišču in prepričan sem, da bomo jutri pripravljeni, da se za vsako žogo borimo, kot da je najpomembnejša ter si priborimo uvrstitev v polfinale."

Jan Kozamernik s soigralci napada medaljo v Ligi narodov.
Jan Kozamernik s soigralci napada medaljo v Ligi narodov.
FOTO: Aljoša Kravanja

Podobno kot slovenski selektor razmišlja tudi Jan Kozamernik, a poudarja, da so s soigralci na nasprotnike zelo dobro pripravljeni. "Nekaj rezerv resda še imamo. Tudi po današnjem treningu je ostalo še veliko prostora za napredek. Želim si, da bo jutri na tekmi vse skupaj še boljše. Pred nami bo stal nasprotnik, ki bo željan dokazovanja in dobrega rezultata, zato bo to zanj odlična priložnost. Na drugi strani bo to za nas tisti pravi test, ali smo pripravljeni in ali si zaslužimo uvrstitev v polfinale. Večina stvari bo odvisnih od nas samih. Taktično in tehnično mislim, da smo dobro pripravljeni. Vemo, kaj moramo narediti in kaj moramo na naši strani izvesti dobro, da bomo lahko premagali Turke. Pomembno bo, da zberemo pravo energijo in motivacijo, da jutri odločno začnemo tekmo ter nasprotnikom ne damo časa, da zadihajo in razvijejo svojo igro. Prav to bo ključnega pomena."

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Slovenci in Turki so se med seboj nazadnje merili sredi julija v Beogradu, na zadnjem turnirju rednega dela tekmovanja, s 3:1 pa so slavili naši fantje. Po mnenju Roka Možiča zmaga v Srbiji ne pomeni prav ničesar, izjemno motivirane Turke, ki se bodo na zaključnem turnirju predstavili prvič, bo po njegovem mnenju potrebno ustaviti že takoj na začetku obračuna. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zagotovo nas jutri čaka težka tekma. Turki bodo zelo motivirani, saj je to zanje prvi zaključni turnir v zgodovini. Na turnir so se uvrstili kot šesti, mi pa kot tretji. Smo v vlogi favoritov in se tega tudi zavedamo, obenem pa vemo, od kod nam preti največja nevarnost. Adis Lagumdžija je res odličen korektor, zagotovo pa bodo nevarni tudi v napadu z drugih položajev. Pomemben bo začetek tekme in to, da jim pokažemo, kdo je "šef" na igrišču. Upam, da se bomo na koncu veselili zmage. Zagotovo bo treba prikazati dobro igro. Pripravljeni moramo biti na veliko dolgih točk in na dobre poteze z njihove strani. Če bomo prikazali svojo pravo igro, smo zagotovo boljša ekipa. Motivacije nam ne manjka. Želimo si te medalje, vseeno pa moramo iti tekmo za tekmo. Pred nami je težek obračun. Želim si, da pokažemo svojo najboljšo igro, saj vemo, da nam bo to prineslo zmago. Vse pa bo odvisno od tega, kaj bomo jutri pokazali."

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Obračun med Slovenijo in Turčijo v Ningboju se bo začel jutri, ob 9. uri, zatem pa se bosta med seboj pomerili še Kitajska in Japonska. V četrtek, 30. julija, bosta na sporedu dvoboja med Italijani in Američani ter Poljaki in Ukrajinci. Polfinale bo 1. avgusta, za odličja pa se bodo najuspešnejše reprezentance borile dan kasneje.

Razlagalnik

Odbojkarska Liga narodov (VNL – Volleyball Nations League) je prestižno mednarodno tekmovanje, ki ga organizira Svetovna odbojkarska zveza (FIVB). Tekmovanje je bilo ustanovljeno leta 2018 kot naslednik Svetovne lige in služi kot vrhunsko prizorišče, kjer se najboljše reprezentance sveta merijo v intenzivnem ritmu tekem. Turnir je zasnovan tako, da spodbuja razvoj športa in omogoča reprezentancam redno igranje proti najmočnejšim nasprotnikom, kar pomembno vpliva tudi na svetovno lestvico.

Korektor je v odbojki igralec, ki je praviloma glavni napadalec ekipe. Njegova osnovna naloga je zaključevanje napadov, zlasti z visokimi podajami, ko ekipa nima idealnega sprejema. Igralec na tem položaju se na igrišču nahaja diagonalno od podajalca, od tod tudi ime 'korektor', saj v rotaciji vedno stoji nasproti podajalcu. Zaradi specifične vloge mora biti korektor izjemno fizično pripravljen, imeti mora odličen odriv in močan udarec, saj v večini sistemov igre opravi največje število napadov na tekmo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
odbojka liga narodov slovenija turčija kitajska

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