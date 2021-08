Luka Slabe zlat z ameriško reprezentanco

Odbojkarice ZDA so se za naslov olimpijskih prvakinj doslej borile štirikrat, nazadnje v Londonu 2012, v Tokiu pa so se po zmagi nad Brazilijo s 3:0 vendarle veselile svojega prvega zlatega odličja. Američanke je na prestol popeljal znameniti Karch Kiraly, ki je kot edini odbojkar doslej osvojil olimpijsko zlato v odbojki in odbojki na mivki, pomagal pa mu je Slovenec Luka Slabe, ki ga je Kiraly k sodelovanju povabil leta 2018. Slabe, ki je med drugim med letoma 2012 in 2015 vodil tudi slovensko moško izbrano vrsto, je bil zmage pričakovano neizmerno vesel. "Že od nekdaj sem čakal na ta trenutek. Nisem vedel, kako se bo zgodilo, vedel sem le, da se mora. Vse sem usmeril v to, od osnovne šole naprej. Po pravici povedano, sem vse postavil na kocko, družino, ženo in otroke, za sabo v Sloveniji sem pustil prijatelje. Vedel sem, da je edini način, da mi uspe, odrekanje. Če komu ne uspe, se za to nima kaj opravičevati. Je namreč tako zelo naporna in zahtevna pot, tako da zadovoljiti vse okrog sebe in še sebe, je praktično nemogoče. Američani imajo za to izraz kolateralna škoda. Na žalost je to res, a s to medaljo bo vsaj za trenutek to poplačano. Trajalo bo nekaj časa, da bom razumel, kaj se je sploh zgodilo, a zmage sem neizmerno vesel. ZDA so šestdeset let čakale na zlato medaljo, vse od Tokia 1964 in zdaj smo spisali zgodovino. Veliko je bilo srebrnih in bronastih medalj, zdaj pa imamo končno tudi zlato. A občutki so mešani, od evforije do popolne izpraznjenosti in zares le čakam, da grem čim prej domov, k družini. Še pol ure nazaj sem letel, zdaj sem že trdno na tleh, ker je velik del moje zgodbe v trenerstvu zaprt. Ne morem pa povedati, kako zelo me je moja igralska in trenerska pot v Sloveniji oblikovala in mi omogočila, da sem, kjer sem. Deset let nazaj sem s Kropo igral v finalu državnega prvenstva proti ACH Volleyju Ljubljana. Od Krope do olimpijskega zlata," piše na uradni spletni strani OZS.

Slabe je še dejal, da se poslavlja od mesta pomočnika izbrane vrste ZDA, bo pa reprezentanco še naprej kot svetovalec spremljal na vseh velikih tekmovanjih. Nov izziv je Ljubljančan našel v vlogi glavnega trenerja NC State volleyball oz. moštva Wolfpack.