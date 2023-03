Madžarke v Kamniku nadigrale Mariborčanke

Mariborčanke so pretekli vikend slavile zmago v finalu Pokala Slovenije. Zmagovalni ritem so zagotovo želele prenesti tudi na tekmo finala Srednjeevropske lige (MEVZA), kjer so nazadnje slavile leta 2015. Žal so se Madžarke izkazale za premočne nasprotnice, tako da Mariborčanke ostajajo pri štirih naslovih.

Čeprav so v tekmo bolje vstopile odbojkarice iz Slovenije, pa so Madžarke kasneje povedle in prednosti niso izpustile do konca niza. Prvi niz so tako Madžarke zaključile z rezultatom 25:17. Začetek drugega niza je bil sicer precej izenačen, kar se je kazalo tudi na rezultatu. V nadaljevanju so Mariborčanke povedle (13:11), toda Madžarke so kmalu izenačile in nato tudi spet vodile. Napet zaključek drugega niza, kjer je bil rezultat izenačen tako na 21. in 22. kot tudi na 24. in 25. točki, se je na koncu zopet bolje končal za Madžarke (27:25). Igralke Nove KBM Branik so sicer imele tri zaključne žoge, a tega niso uspele unovčiti. Tudi v tretjem nizu so bile boljše Madžarke, začetek niza je še bil izenačen – Iza Mlakar je z odličnim servisom izenačila na četrti točki – nato pa so nasprotnice vzele stvari v svoje roke in povedle. Priigrale so si prednost šestih točk (16:10), kar je Mariborčanke postavljalo v kar precej težak položaj. Ob koncu tretjega niza je na semaforju pisalo 25:16. Preveč napak v polju so nasprotnice znale izkoristiti, zato so na koncu zasluženo dvignile pokalno lovoriko. "Ja, najprej sem zelo ponosna, da smo osvojile pokal. Ko sem se vrnila (iz športnega pokoja), da smo dvignile nivo igre. Danes naša predstava ni bila najboljša, nasprotnice so zasluženo zmagale. Seveda pa upam, da bomo igro samo nadgrajevale, vse do finala državnega prvenstva," je po tekmi nekoliko razočarana dejala Iza Mlakar.