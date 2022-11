Mija Šiftar MVP kroga v Franciji

V italijanskem prvenstvu se je Gregor Ropret s Sir Safety Susa Perugia veselil še šeste zmage, ki jih trenutno uvršča na prvo mesto prvenstvene lestvice. Ropretova Perugia je v gosteh z 1:3 slavila proti Piacenzi. Možičeva WithU Verona je minuli vikend dosegla četrto zmago v 1. italijanski ligi. Tokrat je Verona gladko opravila z Monzo. Rok Možič je na tekmi prispeval 11 točk in dobro odigral na sprejemu. V Nemčiji sta Dejan Vinčić in Žiga Štern, ki skupaj nastopata za nemški VfB Friedrichshafen, dosegla novo zmago, ki ju s soigralci uvršča na tretje mesto prvenstvene lestvice. Vinčić je odigral suvereno in dosegel tudi dve točki, Štern pa tokrat ni dobil priložnosti. Tudi Sašo Štalekar je prišel do nove zmage z Berlinskim Recycling Volleys. Ekipa iz glavnega mesta Nemčije ostaja neporažena, tokrat se je veselila zmage nad moštvom Helios Grizzlys Giesen. Štalekar je odigral odlično in dosegel kar 7 točk (od tega 2 bloka). Kapetan slovenske moške reprezentance, Tine Urnaut, je na Japonskem s svojo ekipo JTEKT Stings dosegel zmago in poraz proti ekipi Panasonic Panthers. Na prvi tekmi je Urnaut vpisal 14 točk, na drugi pa prispeval točko več. Grški Olympiacos S.F.P., za katerega nastopata Alen Pajenk in Tonček Štern, je dosegel novo zmago in še vedno ostaja neporažen. Tokrat je bil z 0:3 boljši od ekipe Aristotelis Skydras. Tudi Klemen Čebulj in Jan Kozamernik sta s svojo ekipo Asseco Resovia Rzeszow dosegla novo zmago. Tokrat sta na zelo izenačeni tekmi skupaj prispevala 9 točk in pomagala ekipi do pomembne zmage, ki jih uvršča na visoko drugo mesto prve poljske lige. Mitja Gasparini je v Iranu s svojo ekipo Foolad Sirjan klonil z 2:3 v nizih in tako ostaja na šestem mestu prvenstvene lestvice.