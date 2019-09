Makedonski selektor Matijašević: Verjeli smo, da lahko presenetimo Slovenijo

V makedonskem taboru je bilo zelo veselo po nepričakovani, a sila zasluženi zmagi v četrtem krogu letošnjega svetovnega prvenstva proti gostiteljici skupine C v Stožicah Sloveniji, ki je že v zelo zgodnji fazi dvoboja dopustila tekmecu, da se razigra in vsili svoj ritem igre.



Selektor reprezentance Severne Makedonije Nikola Matijašević je v pogovoru z Izidorjem Kordičem kot ključni dejavnik za drugo zmago na prvenstvu izpostavil prav vero v uspeh. "V podrobni pripravi na tekmo smo prišli do zaključka, da bi nas Slovenija lahko vsaj podzavestno malce podcenila. A verjamem, da temu ni bilo tako, toda ko enkrat izgubiš prvi, pa drugi niz, se nato v vas vseli določen dvom, ki vztraja vse do zadnje točke. Ne preostane mi nič drugega, kot da čestitam fantom za še eno izjemno igro v zadnjih 24 urah in posledično nov, velik uspeh," je bil po še drugi makedonski zmagi na prvenstvu navdušen njen selektor Matijašević.