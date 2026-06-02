'Malenkosti nas ločijo od tega, k čemur stremimo'

Kar je povsem razumljivo, glede na to, da se je slovenska odbojkarska izbrana vrsta v polni zasedbi zbrala šele pred nekaj dnevi. "Pristop in energija srbske ekipe je bila v prvih dveh nizih povsem drugačna kot na prvi tekmi v nedeljo. Po dveh nizih smo bili izenačeni na 1:1 in po točkah pri 23. To je raven, ki jo bomo videli v Ligi narodov," je po drugi zaporedni zmagi nad Srbijo v okviru priprav na Ligo narodov, ki se bo za slovenske odbojkarje začela 10. junija na Kitajskem, dejal selektor Fabio Soli.

Slovenski odbojkarji so vstopili v zaključno fazo priprav pred začetkom letošnje izvedbe Lige narodov. FOTO: Aljoša Kravanja

"Zadovoljen sem s prikazanim, seveda pa se moramo še izboljšati. S tretjim in četrtim nizom sem bolj zadovoljen, saj smo z manj izkušenimi igralci uspeli (od)igrati to, k čemur stremimo. To pomeni, da smo na pravi poti. Zavedamo pa se, da moramo delati in pokazati še več. Liga narodov bo nekaj povsem drugega," se skorajšnje realnosti zaveda italijanski strokovnjak na slovenski klopi. Najbolj izkušeni posameznik v naših vrstah, izvrstni srednji bloker Alen Pajenk, je vselej vesel vsake zmage. Ne glede na raven ali vrsto tekmovanja. "Vsekakor sem vesel, da smo zmagali, ne glede na to, ali gre za pripravljalno tekmo ali ne. Cilj je vedno isti - zmaga in da pokažemo našo najboljšo igro," pravi priljubljeni "Pajči" in nadaljuje.

Izkušeni srednji bloker Alen Pajenk je prepričan, da bo slovenska reprezentanca v kratkem dosegla optimalno pripravljenost. FOTO: OZS