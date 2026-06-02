'Malenkosti nas ločijo od tega, k čemur stremimo'

Kar je povsem razumljivo, glede na to, da se je slovenska odbojkarska izbrana vrsta v polni zasedbi zbrala šele pred nekaj dnevi.
"Pristop in energija srbske ekipe je bila v prvih dveh nizih povsem drugačna kot na prvi tekmi v nedeljo. Po dveh nizih smo bili izenačeni na 1:1 in po točkah pri 23. To je raven, ki jo bomo videli v Ligi narodov," je po drugi zaporedni zmagi nad Srbijo v okviru priprav na Ligo narodov, ki se bo za slovenske odbojkarje začela 10. junija na Kitajskem, dejal selektor Fabio Soli.
"Zadovoljen sem s prikazanim, seveda pa se moramo še izboljšati. S tretjim in četrtim nizom sem bolj zadovoljen, saj smo z manj izkušenimi igralci uspeli (od)igrati to, k čemur stremimo. To pomeni, da smo na pravi poti. Zavedamo pa se, da moramo delati in pokazati še več. Liga narodov bo nekaj povsem drugega," se skorajšnje realnosti zaveda italijanski strokovnjak na slovenski klopi.
Najbolj izkušeni posameznik v naših vrstah, izvrstni srednji bloker Alen Pajenk, je vselej vesel vsake zmage. Ne glede na raven ali vrsto tekmovanja. "Vsekakor sem vesel, da smo zmagali, ne glede na to, ali gre za pripravljalno tekmo ali ne. Cilj je vedno isti - zmaga in da pokažemo našo najboljšo igro," pravi priljubljeni "Pajči" in nadaljuje.
"Tokrat je bil še toliko bolj poseben dan za Tineta Urnauta in celoten projekt Botrstva v športu, kar je še dodatno vplivalo na vse nas. Vesel sem, da smo pokazali dobro igro, verjamem pa tudi, da smo s to tekmo zbrali lepo vsoto denarja. Zdaj sicer ni več dosti časa, ker imamo že čez dober teden dni prvo uradno tekmo. Do takrat bomo zagotovo skušali izboljšati glavne pomanjkljivosti v igri in se pripraviti po najboljših močeh."
Nik Mujanović, ki se po zadnjih informacijah iz francoskega Toursa znova vrača na Apeninski polotok, je bil s 13 točkami najučinkovitejši posameznik v slovenski vrsti. "V zadnjem tednu in pol smo zelo napredovali na ravni treningov, povezanosti in energije na terenu. Upam, da se je to tudi videlo s tribun. Imamo še nekaj lažjih tehničnih stvari za izboljšati. Predvsem pa moramo izboljšati komunikacijo na terenu, vendar to so malenkosti. Zdaj jih poznamo, imamo še nekaj časa, da delamo na njih, in le tako bomo pripravljeni na Kitajsko," je optimističen Mujanović.
