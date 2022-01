Mariborski odbojkarji brez velikih pričakovanj na poti v Italijo

Vseeno pa Mariborčani v Italijo niso odpotovali sklonjenih glav. Priznavajo, da so možnosti za presenečenje minimalne, je pa veliko teh za učenje. Če bi se ponudila priložnost, jo želijo izkoristiti in osvojiti vsaj častni niz, ki ga doslej v najmočnejšem klubskem tekmovanju še niso. Rezultat prve medsebojne tekme v štajerski prestolnici je bil 0:3. Toda če je bilo težko na domačem terenu, bo v gosteh najverjetneje še težje.

"Lube je ena najboljših ekip sveta, tudi po imenih najbolj zvezdniška. Na igrišče bomo stopili hrabro ter dali vse od sebe. Zavedamo se, da takšnih tekem ne igraš vsak dan. Ekipo spoštujemo, zavedamo se njenih kvalitet, toda ne bojimo se izziva, da bodo na nasprotni strani mreže največja imena v svetu odbojke," je pred odhodom dejal mariborski trener Sebastijan Škorc. Mariborčani so imeli zaradi okužb z novim koronavirusom nekaj prisilnega počitka. Ekipa ni odpotovala na drago in naporno pot v Novosibirsk, čeprav bi proti Rusom (glede na rezultate skupine C) še najlažje presenetili.

V italijanski zasedbi, ki je lani zasedla drugo mesto v tem elitnem tekmovanju (v letošnjem letu je v skupini premagala vse tekmece, točko je izgubila le na Poljskem) igrajo številni zvezdniki. Med njimi je tudi mlad italijanski reprezentant Rok Jerončič, bloker slovenskega rodu. Lani je zastopal barve Calcit Volleya. Sin Gregorja Jerončiča sicer še ni dobil veliko priložnosti za igro, kajti konkurenca je več kot huda, tu sta predvsem italijanski reprezentant Simone Anzani in Kubanec Simon Aties.

Drugi zvezniki ekipe so še Ivan Zajcev, Gabi Garcia, Luciano De Cecco, Matlon Yant, Osmany Juantorena pa že nekaj časa ni zaigral.