Mariborčani izsilili odločilno tekmo v boju za državnega odbojkarskega prvaka

V drugem nizu so Ljubljančani začeli zelo dobro servirati, tekmecem je padla uspešnost pri sprejemu, posledica je bila prepričljiva zmaga oranžnih zmajev in izenačenje na 1:1. Odločilno prednost so si gostitelji priigrali po izidu 14:14, ko so tekmecu do konca dopustili vsega dve točki.

Tokrat so zaostali že na začetku prvega niza, ACH je tekmo odprl z vodstvom 7:2. A kot že nekajkrat v seriji so Mariborčani hitro vrnili udarec, pri 14. točki sta bili ekipi že izenačeni. Z nizom točk Alena Šketa so Mariborčani prišli do vodstva z 21:17, ki je zadostoval tudi za prednost v nizih.

Čeprav je po vodstvu ACH z 2:0 v zmagah marsikdo pričakoval, da se bo finalna serija ekspresno končala, bo o prvaku odločala peta tekma, saj so Mariborčani v Tivoliju potrdili torkovo zmago v domači dvorani Tabor in izenačili izid v zmagah na 2:2. Štajerci v finalu kažejo neverjetno trdoživost. Pred skoraj vsako tekmo so ostali brez enega igralca, tokrat brez libera Alana Košenine , ki je moral na dogovorjeno operacijo gležnja, a jih nič ne zaustavi. Tudi, ko se znajdejo v zaostanku, se ne predajajo, tako je bilo tudi tokrat v Tivoliju.

Domači trener Matija Pleško je skozi vso tekmo veliko menjal, pri izidu 17:12 v tretjem nizu je kazalo, da je vendarle našel postavo, ki je ujela ritem in bo tekmo uspešno pripeljala do konca. Toda to se ni zgodilo. S servisi Žige Donika so se Štajerci približali na 19:20, ACH-ju sta še uspeli dve zaporedni točki, toda napake nerazpoloženega ljubljanskega korektorja Božidarja Vučićevića so gostom omogočile delni izid 5:0 in dve zaključni žogi. Točka Amirja Touhteha in as Mateja Köka sta pomenila izenačenje, toda Vučićević je nadaljeval z napakami, potem ko je dobil blok, se je niz končal.

V četrtem nizu so imeli Mariborčani že lepo prednost, vodili so s 6:1. Toda predati se niso hoteli niti Ljubljančani, z nekaj točkami Jana Pokeršnika, ki se je potem, ko ga je v drugem nizu Pleško potegnil iz igre, vrnil na igrišče, so najprej izenačili na 10:10, nato pa povedli z 12:10. Toda gosti so našli moči še za en preobrat, v zaključku je odgovornost prevzel mladi Rok Možič, ki je na koncu dosegel praktično vse pomembnejše točke, vključno z zadnjo za 25:22 in zmago s 3:1.

Peta tekma bo v nedeljo v Mariboru.

Državno prvenstvo za odbojkarje, finale, četrta tekma, izid:



ACH Volley - Merkur Maribor 1:3 (20:25, 25:16, 25:27, 22:25) /2:2/

/ / - trenutni izid v zmagah

- moštvi igrata na tri dobljene zmage v seriji

Dvorana Tivoli, brez gledalcev, sodnika: Valentar, Novak.

ACH Volley: Toman, Ropret 3, Pernuš, Touhteh 14, Dagostino, Pavlović 2, Bošnjak, Okroglič 14, Rutar, Pokeršnik 4, Videčnik 5, Kök 14, Vučićević 10.



Merkur Maribor: Cafuta 1, Herman, Šket 21, Mulec, Detela, Možič 22, Donik 5, Uremović 8, Adžović, Planinšič 2, Kisiljuk 8, Kovačič 2, Ihbajri.