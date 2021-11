Mariborčani na Slovaškem do nove zmage

Mariborčani, ki so v srednjeevropski ligi doslej izgubili le proti še neporaženemu slovenskemu tekmecu ACH Volleyju, so na Slovaškem vpisali novo zmago, sedmo na osmi tekmi. Z izjemo prvega niza so se morali slovenski predstavniki za nove tri točke kar potruditi proti ekipi, ki ostaja pri eni zmagi.

Po tem, ko so Štajerci v prvem nizu popolnoma prevladovali in ga brez težav dobili, so v drugem padli. Sprva je kazalo na novo zmago v nizu za goste, toda gostitelji so se najprej približali s 13:14 in 16:17 ter celo izenačili na 17:17. Pri 22:21 so Slovaki povedli, čemur je sledil nov "timeout" Maribora, a nato tudi novi točki domačinov za 24:21. Niz so dobili s 25:22.