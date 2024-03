Mariborčani nadigrali ACH Volley, v finalu s Calcitom

"Igralci lahko dobro igrajo le s čisto glavo in na tekmi proti ACH Volleyju jo bodo lahko imeli. Ljubljanska ekipa je favorit, a gre za šport in v športu favoriti ne zmagujejo vedno. Lahko se zgodi vse, vsekakor lahko tudi mi zmagamo," je pred dvobojem s prvaki preroško napovedal Škorc, strokovnjak, ki je favoriziranemu ACH Volleyju pred dvema letoma na podobno presenetljiv način speljal naslov državnega prvaka.

Varovanci Sebastijana Škorca so se Ljubljančanom odlično upirali že na zadnji prvenstveni tekmi v Tivoliju, za še večji optimizem njihovih navijačev pa je poskrbela novica, da si je klub pred dnevi zagotovil finančno stabilnost, ko je podpisal pogodbo z novim generalnim sponzorjem. Po razhodu z Merkurjem so bili dva meseca v zelo težkem položaju.

Odbojkarji I-Venta Maribora so v polfinalu slovenskega pokala pripravili presenečenje. V domači dvorani so izločili branilce naslova in vodilno ekipo državnega prvenstva ACH Volley, potem ko so jih premagali prepričljivo.

Da zna ekipo v pravem času odlično motivirati, je dokazal tudi tokrat. Njegovi varovanci so igrali borbeno v obrambi, v napadu pa je blestel reprezentančni kandidat Rok Bračko. Dosegel je 20 točk, od tega je tri dosegel neposredno s servisne črte. Na drugi strani Ljubljančani niso imeli posebej razpoloženega igralca, le Klemen Šen je z desetimi dosegel dvoštevilčno število točk.

Že sam začetek je kazal, da bi v dvorani Tabor lahko prišlo do presenečenja. Štajerci so po bloku Žige Donika vodili že z 12:5, po bloku Mihe Finka za 19:10 pa je bilo jasno, da niza ne morejo izgubiti. Pobudo so zadržali v drugem, tudi v njem so brez večjih težav od začetka pa do konca držali prednost treh, štirih točk.

Kako nemočni so bili gosti, pove tudi dejstvo, da so šele v tretjem nizu prvič vodili. A vodstvo 3:2 je bilo prvo in zadnje na tekmi, saj so si domači kmalu spet priigrali zanesljivo prednost. Pri izidu 24:21 je bilo videti, da bodo tudi tretji niz dobili dokaj zanesljivo, a so oranžni zmaji so ubranili tri zaključne žoge. Do preobrata vendarle ni prišlo, za kar sta poskrbela Donik v napadu in Fink, ki je z blokom končal obračun.

"To je bila najbrž naša najlepša in najboljša predstava sezone. Polne tribune so nam zagotovo zelo pomagale, bilo je užitek igrati. Gostje niso uspeli razviti svoje igre, saj smo jim predvsem z začetnimi udarci napravili veliko škode. Fante moram zelo pohvaliti in lahko samo upam, da bomo ta nalet uspeli držati tudi skozi vso končnico sezone, ki je zdaj pred nami," je po tekmi dejal domači sprejemalec Donik.