Mariborčani prepričljivi na gostovanju pri Salonitu

Mariborčani so na gostovanju v dolini Soče prišli do gladke zmage, a še zdaleč niso imeli lahkega dela. Salonit se je prav v vseh nizih Štajercem dobro upiral, a je bil v končnicah premalo zbran, da bi lahko pripravil presenečenje, predvsem pa je izvajal premajhen pritisk na tekmečev sprejem. Domači so sicer tekmo začeli z veliko spoštovanja do tekmeca, hitro zaostali z 2:5, a tudi hitro vzpostavili ravnotežje in se enakovredno kosali s tekmecem vse do zaključka. Pred končnico so vodili z 19:18, a nato dovolili tekmecem, da dosežejo tri zaporedne točke. To še ni bilo odločilno, saj je Salonit še enkrat povedel s 23:22, toda dve njihovi napaki in točka Žige Donika so v prednost pahnile Mariborčane.

Čeprav so tudi v nadaljevanju nudili dober odpor, pa so bili v prvem nizu vseeno najbližje osvojenemu nizu. Rok Možič, dosegel je 18 točk, Donik inAlen Šket, ki je v drugem nizu na korektorskem mestu zamenjal Ahmeda Ihbajrija, presenečenja niso dovolili.

Izida:

Salonit Anhovo – Merkur Maribor 0:3(-23, -22, -21)

Calcit Volley – ACH Volley3:0 (20, 18, 19)