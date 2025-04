Mariborčanke izenačile finalno serijo proti Calcitu, Kamničani tretji

V finalni seriji ženskega državnega odbojkarskega prvenstva je izid izenačen na 1:1. Odbojkarice OTP banke Branika so dobile drugi dvoboj, na domačem igrišču so Calcit Volley premagale s 3:2 (15, -9, -16, 23, 19). Odbojkarji Cacita Volleyja pa so na drugi tekmi finalne serije za tretje mesto v državnem prvenstvu v Novem mestu premagali Krko s 3:2 (-23, 16, 15, -30, 10).

Calcit Volley - OTP banka Branik FOTO: Facebook icon-expand

Tekma je bila nenavadna. Gledalci so lahko videli številna nihanja na obeh straneh, točke v velikih serijah, kot da bi se ekipi dogovorili, da bosta zmagovalca odločili v končnici petega niza. Prvi niz so bolje začele gostje, a so zapravile vodstvo, po izidu 16:15 pa niso več osvojile točke. So pa tekmice povsem nadigrale v drugem in tretjem nizu, ki sta se končala z izidoma 9:25 in 16:25. Toda v četrtem so spet do velike prednosti prišle bankirke. Kamničanke so se v končnici sicer povsem približale, toda preobrata vendarle ni bilo. V "tie-breaku" so domače, 16-kratne prvakinje, povedle s 5:0, vendar zanesljive prednosti niso dolgo časa držale. Odločala je napeta končnica, v kateri sta ekipi tekmovali, katera bo zapravila več zaključnih žog. Na koncu se je sreča obrnila na stran gostiteljic, ki so tako prišle do četrte zmage v sezoni na medsebojnih tekmah proti največjim tekmicam. Te lovijo šesti zaporedni naslov. Tretja tekma v seriji na tri zmage bo v sredo, 23. aprila, v Kamniku.

Calcit Volley tretji v moškem državnem prvenstvu

Odbojkarji Calcita so v malem finalu upravičili vlogo favorita in z izidom 2:0 v zmagah osvojili tretje mesto. V Novem mestu so imeli težje delo kot na prvi tekmi v Kamniku. Novomeščani se kljub manj kakovostnem kadru niso hoteli predati, ohranjali mirne živce, ki so jim zagotovili zmago v prvem in četrtem nizu, v preostalih treh pa je bila razlika v kakovosti vendarle prevelika, da bi lahko pripravili presenečenje. To se je sicer obetalo po prvem nizu, v katerem so domači na začetku zaostali, nato pa našli ritem, s točko Martina Kosmine izenačili, nato pa prevzeli pobudo. Pred končnico so celo vodili že za pet točk, a so se jim tekmeci približali, ujeli jih pa niso. Drugi in tretji niz sta bila povsem v znamenju gostov, v četrtem pa je že kazalo, da zmaga odhaja v Kamnik, Calcit je namreč ves čas vodil, v končnici tudi s 24:20. Toda Matic Rojnik je ohranil mirne živce, s servisi je poskrbel za izenačenje. Dolenjci so nato v "podaljšku" ubranili še pet točk, nato pa tekmece kaznovali za neizkoriščene priložnosti, niz so dobili z 32:30. V odločilnem nizu pa nato dvomov, kdo ga bo dobil, ni bilo veliko. Gosti so na začetku prišli do prednosti treh točk, nato pa tekmo mirno pripeljali do konca.

