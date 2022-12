Mariborčanke izgubile točko proti GEN-I Volleyju

Zanesljivo so vlogo favoritinj upravičile igralke Calcita in Ankarana. Mariborčanke so v dosedanjem delu sezone izgubile le proti Calcitu, medtem ko so Novogoričanke, ki so jim že pred začetkom sezono pripisovali tretje mesto na razpredelnici favoritinj, imele nekaj več spodrsljajev. A tokrat so dokazale, da se lahko enakovredno kosajo tudi z bankirkami.

Tekmo so dobro začele, bile v prvi polovici prvega niza neprestano v vodstvu, toda v drugi so na igrišču zagospodarile gostiteljice in niz dokaj gladko dobile. V drugem so na začetku zaostajale, v nadaljevanju pa tekmice dohitele, v končnico sta ekipi vstopili z rezultatom 20:20, v njej pa so imele več zbranosti Štajerke.

Toda varovanke Vasje Samca Lipicerja se niso predale. V tretjem nizu so domače povsem nadigrale, dobile tudi četrti niz in si s tem priborile vsaj točko. Do dveh pa niso mogle, usodni so bili servisi Monike Potokar, s katerimi so domače po izidu 7:7 prišle do štirih točk prednosti, kar se je izkazalo dovolj za težko priborjeno zmago.

Pri zmagovalkah je Lorena Lorber Fijok dosegla 25 točk, Tali Lekše jih je dodala 17, s petimi bloki se je izkazala Ronja Štampar. Prav blok je bil tisti element, v katerem so bile domače boljše od tekmic, med katerimi je bila z 21 točkami najučinkovitejša Polona Frelih.

Vodilne Kamničanke si lahko privoščijo, da proti slabšim ekipam, kot je zadnjeuvrščeni Krim, igrajo brez najboljših igralk. Trener Gregor Rozman je proti Ljubljančankam na klopi pustil Andjelko Radišković, Milo Đorđević, Lucy Charuk in Mađo Pucelj, v igro pa poslal mlade sile, ki pa so imele z izjemo drugega niza, v katerem so povsem razbile sprejem tekmic, s krimovkami kar veliko dela, čeprav se je tekma končala z izidom 3:0.

V prvem nizu je bil izid izenačen vse do 22:22, nato pa je s servisi niz rešila Neja Čižman, hči nekdanjega slovenskega smučarskega reprezentanta Tomaža Čižmana in rokometašice Simone Šturm. Izid 22:22 je bil tudi v tretjem nizu, v njem so imele gostje v "podaljšku" tudi zaključno žogo, toda na koncu so vendarle prevladale izkušnje, Čižman je z blokom prednost vrnila na kamniško stran, as nekdanje reprezentantke Sare Hutinski pa je končal tekmo.

Izkušnje so zmagale tudi na tekmi v Grosupljem, kjer Ankaran ni imel nikakršnih težav. Svojo najboljšo tekmo, odkar se je vrnila na slovenska igrišča, je pokazala Tina Grudina, v statistiko je vpisala dva asa in pet blokov, uspešno sta ji pomagali nekdanji reprezentančni soigralki Sara Valenčič in Tina Kaker in pa tudi Anastazija Žnidar, ki je bila z 12 točkami najučinkovitejša igralka tekme, na kateri so se vsi nizi končali z izidom 15:21.

Poleg tekme v Mariboru je bilo napeto tudi nekaj kilometrov stran, v Rušah, kjer so Šempetranke potrdile dobro formo in na drugi zaporedni tekmi v gosteh zmagale s 3:2. Pred 14 dnevi so dobile "maraton" v Novi Gorici, zdaj so zmagale še proti Formisu.