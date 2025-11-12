Mariborčanke lovijo ligo prvakinj: 'Vemo, da lahko igramo veliko bolje kot v Lizboni'

Za napredovanje Mariborčanke potrebujejo zmago bodisi s 3:0 ali 3:1 v nizih. V tem primeru bi sledil takoimenovani zlati niz do 15, ki bi v takšnem primeru odločal o napredovanju v skupinski del tekmovanja. Portugalkam za napredovanje zadostujeta že dva osvojena niza. Slovenske državne prvakinje so minuli konec tedna suvereno opravile domačo nalogo in radovljiški AFM Volley premagale s 3:0 v nizih. Pred sabo pa imajo zdaj v zadnjih letih najbolj pomembno tekmo na evropskih tleh.

Veliko bo odvisno od razpoloženosti kapetanke Ize Mlakar, tudi prispevek ostalih, še posebej Klare Milošič, Sydney Palazzolo in Nike Jularić, pa bo še kako pomemben.