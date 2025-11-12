Svetli način
Mariborčanke lovijo ligo prvakinj: 'Vemo, da lahko igramo veliko bolje kot v Lizboni'

Maribor, 12. 11. 2025 12.07 | Posodobljeno pred 11 minutami

M.J.
Odbojkarice OTP banke Branika bodo drevi na povratni tekmi gostile lizbonsko Benfico v zadnjem krogu kvalifikacij za nastop v elitni ligi prvakinj. Varovanke Žige Kosa so v prvem obračunu izgubile z 1:3 v nizih, a bile večino časa konkurenčne portugalskim prvakinjam. Prenos na VOYO. Začnemo ob 17.50.

CEV LP (Ž): OTP Banka Branik - Benfica
CEV LP (Ž): OTP Banka Branik - Benfica

Za napredovanje Mariborčanke potrebujejo zmago bodisi s 3:0 ali 3:1 v nizih. V tem primeru bi sledil takoimenovani zlati niz do 15, ki bi v takšnem primeru odločal o napredovanju v skupinski del tekmovanja. Portugalkam za napredovanje zadostujeta že dva osvojena niza. Slovenske državne prvakinje so minuli konec tedna suvereno opravile domačo nalogo in radovljiški AFM Volley premagale s 3:0 v nizih. Pred sabo pa imajo zdaj v zadnjih letih najbolj pomembno tekmo na evropskih tleh.

Veliko bo odvisno od razpoloženosti kapetanke Ize Mlakar, tudi prispevek ostalih, še posebej Klare Milošič, Sydney Palazzolo in Nike Jularić, pa bo še kako pomemben.

