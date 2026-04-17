Odbojka

Mariborčanke na pragu 18. naslova državnih prvakinj

Kamnik, 17. 04. 2026 21.24 pred 11 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
STA
OTP banka Maribor

Odbojkarice OTP banke so na drugi tekmi finalne serije državnega prvenstva v Kamniku premagale domači Calcit s 3:2 (16, -22, 20, -15, 7).

Odbojkarice OTP banke Branika so blizu osvojitve 18. naslova državnih prvakinj. Na drugi tekmi finalne serije so v Kamniku še drugič premagale Calcit Volley s 3:2 in za končni uspeh potrebujejo le še eno zmago. Naslova se bodo lahko veselile že v torek, ko bo tretja tekma v Mariboru.

Mariborčanke, že pred finalno serijo favoritke, so prvo tekmo dobile po ogorčenem boju, zato so kamniški navijači verjeli, da lahko po drugi tekmi pride do izenačenja.

Po prvem nizu niso bili več tako optimistični, saj so ga Štajerke odigrale praktično brez napake in ga več kot zanesljivo dobile. Že na začetku so imele domače veliko težav s sprejemom servisov Nike Jularić, gostje so povedle s 7:0, sredi niza pa vodile že za 13 točk. Na koncu so sicer malo popustile, a to ni bilo usodno.

Z dobro igro so nadaljevale v drugem nizu, vodile so že s 16:9. Nato pa je prišlo do preobrata. Težave na sprejemu in pri zaključevanju napadalnih akcij so se preselile na mariborsko stran, Calcit je s servisi Asje Šen najprej prišel do petih zaporednih točk, po izidu 14:17 pa ponovil tako serijo, prišel v vodstvo, psihološko prednost pa v končnici izkoristil.

Tretji niz je bil izenačen, a so ga dobile Mariborčanke, ki pa so nato v nadaljevanju zašle v veliko krizo, tako da je moral zmagovalke tako kot na prvi tekmi odločati "tie break". V njem pa so do izraza prišle izkušnje Sare Hutinski, Jularić in Ize Mlakar, ki so največ prispevale, da bi se lahko bankirke že v Mariboru veselile ubranitve naslova.

V odločilnem nizu, ko se je lomil rezultat, je Jularić nekajkrat uspešno zaključila napadalne akcije, Hutinski pa ima največ zaslug, da so Štajerke na začetku petega niza po zaostanku 1:4 vzpostavile ravnotežje oziroma tehtnico prevesile na svojo stran. V tem nizu je dosegla tri od svojih petih blokov.

"Tekmo smo začele zelo dobro, ampak žal nismo ohranile zbranosti. Žal mi je, toda tudi Kamničanke so pokazale, da so zasluženo v finalu, kar smo videli že v Mariboru. Na srečo smo v tretjem nizu ohranile zbranost ter ob boljšem servisu prišle do prednosti. Zavedamo pa se, da finalne serije še ni konec, vendar bomo morale v torek igrati svojo igro in ne bomo smele spustiti svoje ravni igre, kajti drugače bo lahko prišlo do težav," je po tekmi dejala Hutinski.

Šen in Mlakar sta bili z 21 točkami najučinkovitejši igralki tekme, pri Mariborčankah jih je Jularić dodala 13, Hutinski pa 12.

