Mariborčanke ostajajo odbojkarske 'vladarke': 'Zmaga na parketu tekmic je še slajša'

Nova KBM Branik je v seriji že vodil z 2:0, nato so Novogoričanke dobile dve zaporedni tekmi, psihološka prednost naj bi bila pred zadnjo tekmo po napovedih na strani Primork, toda varovanke Bruna Najdiča se s tem niso obremenjevale, v peti tekmi so bile večji del dvoboja boljši tekmec in so se povsem zasluženo veselile nove zvezdice. "Po porazu v Mariboru nismo delali drame. Opravili smo dva dobra treninga, strnili svoje vrste, verjeli vase. In to je bilo ključno. Moje punce so se odlično odzvale, zavedale so se svoje kakovosti in res odigrale dobro tekmo. A bistvo so bili naši treningi, punce so delale maksimalno, za kar so bile proti odličnim tekmicam tudi nagrajene. Njim gredo zasluge za uspeh, moja vloga je bila samo, da sem verjel vanje," je po novem naslovu povedal Najdič. "Tekmo je odločil psihološki vidik. Mi v glavah enostavno nismo bili pravi, kar so tekmice izkoristile. Nekaj stvari smo naučili, tako da lahko pozitivno vstopimo v naslednjo sezono. Ponosni smo, da smo napolnili dvorano, vsaka čast našim navijačem, ki so znali pozdraviti tudi tekmice," pa je bil iskren po porazu v odločilni tekmi finalne serije trener Novogoričank Vasja Lipicer Samec.