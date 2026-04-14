Mariborčanke po hudem boju in preobratu do prednosti v finalni seriji

Njihova zmaga bi bila lahko bolj prepričljiva, saj so v obeh nizih, ki so ju izgubile, zapravile prednost. V prvem, ki je bil izenačen in v katerem sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, so imele celo že tudi dve zaključni žogi. Vodile so s 24:22, a servisi Asje Šen so poskrbeli za štiri zaporedne točke gostij, prav Šen je z asom končala niz.

V drugem nizu so Mariborčanke vodile praktično od začetka do konca, nekaj težav so imele le po izidu 23:17, ko so gostje dosegle tri zaporedne točke, a zasuka ni bilo. Zato pa so ga gledalci videli v tretjem nizu, v katerem so domače vodile s 6:1 in pred končnico še z 19:14, toda nato so servisi Ane Kolmanič predstavljali prevelik problem, tekmice so osvojile osem točk zapovrstjo, pridobljene prednosti pa niso zapravile.

Bolj zbrane so bile nato v preostalih dveh nizih, ki so ju morale osvojiti. Ni pa šlo brez težav, posebno to velja za "tie break". Po vodstvu 12:8 so Gorenjkam spet dovolile tri zaporedne točke, po vodstvu 14:11 pa dve, Neja Čižman je z asom ubranila drugo zaključno žogo. Domači strateg je zahteval "time out", ta poteza se je obrestovala, Iza Mlakar je uspešno zaključila napad in končala tekmo.

Mlakar je bila z 22 točkami najučinkovitejša igralka tekme, Nika Jularić jih je dodala 15, od tega štiri z asi. Pri gostjah je Kolmanič prispevala 13 točk, tri z asi, Lara Rituper pa 11, tri z bloki.