Mariborčanke po preobratu do odbojkarske pokalne lovorike

Tekma v Kopru je spet pokazala, kako nepredvidljive so lahko finalne tekme pokala. Calcit Volley, zmagovalec srednjeevropske lige, ki na domačih tekmovanjih v sezoni še ni izgubil tekme, je bil pred tekmo izrazit favorit. A tega ni upravičil. Po prvih dveh nizih je sicer kazalo, da se bo zgodba s prejšnjih tekem ponovila, Kamničanke so vodile z 2:0, a nato je prišlo do velikega preobrata in bankirke so prišle do presenečenja in jubilejnega naslova v pokalnem tekmovanju.

Da so popravile formo, se je videlo že na tekmah državnega prvenstva in tudi v prvem nizu v Kopru. Že tega bi lahko dobile z malo več zbranosti v končnici, po zaostanku z 21:23 so s tremi zaporednimi točkami prišle do zaključne žoge, a pike na i jim ni uspelo postaviti, predvsem po zaslugi napak naveze podajalke Andreje Tišma in korektorice Ize Mlakar. Izgubljeni prvi niz je pustil posledice, tako da se v drugem nikakor niso zbrale. Calcit je povedel s 6:0 in 11:2, Mariborčanke so se zbudile prepozno, da bi lahko preprečile zaostanek 0:2.