Mariborčanke pričakovano prve finalistke odbojkarskega pokala

Kamničanke so sicer lovoriko osvojile trikrat v zadnjih 12 sezonah, preostalih osem naslovov pokalnih zmagovalk pa je pripadlo Mariborčankam. Te so v prvem polfinalnem obračunu upravičile vlogo favoritinj in ostajajo v igri za ubranitev naslova iz sezone 2019/20. V lanski sezoni namreč Odbojkarska zveza Slovenije naslova ni podelila zaradi omejitev v zvezi s pandemijo novega koronavirusa.

Danes so varovanke Bruna Najdiča od samega začetka prevladovale na tivolskem parketu in hitro strle tekmice iz Šempetra. Prvi niz so dobile na 16, v drugem pa po začetku 7:0 ter vodstvu 10:1 prav tako ni bilo dvoma o zmagovalkah. Tudi tretji niz je bil kljub boljši igri Šempetrank v zaključku zgolj formalnost, končal se je s 25:21 v korist Mariborčank.

Najboljša posameznica obračuna je bila Lorena Lorber Fijok z 12 točkami v vrstah Maribora. Enajst točk sta prispevali še Taja Gradišnik Klanjšček in Mirta Velikonja Grbac. Pri varovankah Bena Božiča je bila z osmimi točkami najbolj učinkovita Tali Lekše.

Finale bo na sporedu v torek po moških polfinalnih obračunih.