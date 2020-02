Mariborčanke tudi tokrat brez častnega niza

Že dolgo časa je jasno, da Mariborčanke tekmicam v skupini B niso enakovredne, pred vsakim dvobojem pa imajo poleg boja po svojih najboljših močeh vendarle še cilj, da osvojijo niz. Kljub novi okrepitvi, Američanki Tessi Ann Grubbs, ki je zamenjala poškodovano Loreno Lorger Fijok, jim tega tudi tokrat ni uspelo, občutek pa je, da so tokrat izmed vseh tekem lige prvakinj prikazale najboljšo predstavo, nudile najboljši odpor. Najbrž tudi po zaslugi tekmic, ki niso igrale v najmočnejši zasedbi in niso prikazale posebej blesteče igre, vsaj v prvih dveh nizih so imele težave s sprejemom.

Varovanke Radovana Gačiča, pri katerih je največ pokazala Majka Košenina, blizu osvojenega niza sicer niso bile, največ točk pa so osvojile v drugem, in sicer 21. Tako so le za točko zaostale za rekordnim letošnjim dosežkom iz drugega niza tekme proti ekipi Savino Del Bene Scandicci v Sieni. Prav Italijanke bodo zadnje tekmice Štajerk v ligi prvakinj, obračun v Mariboru bo čez 14 dni.

Začetek je sicer kazal na to, da se bodo Rusinje sprehodile skozi Luknjo. Povedle so z 8:2, a so domače hitro odgovorile in se z asom Grubbsove približale na 9:10. A sledila je nova serija točk visokih gostij, dosegle so šest zaporednih točk, odlične so bile predvsem v bloku. Vodile so že s 21:13, gostiteljice se niso predajale, a od preobrata so bile precej oddaljene.

Tudi v drugem nizu je ruska ekipa ves čas vodila, vendar do končnice nikoli več kot za šest točk. Bankirke so se po točki Košenine za 18:21 nevarno približale, nato pa storile napako na mreži, tako da se je ustavil njihov nalet. Ob koncu so uprizorile še enega, a zaostanka 18:24 vendarle niso izničile.

V tretjem nizu so gostje hitro povedle za osem točk, vodile tudi za 11 (12:23), toda domače nikakor niso želele, da se tekma konča, z borbenostjo so zaostanek znižale, za kaj več pa niso imele kakovosti.

* Dvorana Lukna, gledalcev 850, sodnika: Kurtiss (Latvija), Jettkandt (Nizozemska).

* Nova KBM Branik: Milošič, Košenina 16, Grubbs 13, Pahor, Dobaj, Bračko 2, Stojiljković 2, Šijanec, Kramberger, Sobočan 4, Ramić, Pintar 4, Galić, Krajnc.

* Lokomotiva Kaliningrad: Jurinska 13, Gorbačeva, Orlova 13, Zajceva, Cleger 5, Brovkina 5, Riseva 2, Kurilo 9, Stalna 5, Košeljeva 2, Drča 4, Podskalna.