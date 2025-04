Mariborske odbojkarice povedle z 2:1 v zmagah

Tudi tretja tekma je bila podobno izenačena kot druga v Mariboru, so pa bile Mariborčanke mirnejše in v odločilnih trenutkih bolj zbrane. Praktično je bilo vse odvisno od Ize Mlakar , ki je, ko je bilo potrebno, prevzemala odgovornost, v večji meri pa je bila v teh trenutkih uspešna. Zagotovo je z naskokom najbolj zaslužna za zmago Mariborčank, dosegla je kar 38 točk, štiri z asi in pet z bloki. Pri Kamničankah jih je Maša Pucelj vknjižila 23.

Že prvi niz je bil izenačen, da bi bil težko bolj. Ekipi sta se od začetka do konca izmenjavali v vodstvu, a za razliko od tekme v štajerski prestolnici točk niso osvajali v velikih, ampak v malih serijah. Še največja prednost je bila mariborska pri izidu 15:18 in 16:19, ki pa so jo ekspresno zapravile. Zapravile so tudi prvo zaključno žogo, druge pa ne, niz je zaključila Mlakar.

V drugem nizu so domače že vodile z 10:5, a gostij ni zagrabila panika. Z mirno igro so po servisih Nike Jularič povedle s 17:14, as, ki ga je dosegla Mlakar, je nekaj trenutkov pozneje prednost povišal na +4, domače so še prišle do točke zaostanka, toda Mlakar jim s pomočjo Klare Milošič in dobre obrambe njene ekipe ni dovolila več.

Bankirke so imele v rokah tudi tretji niz. Izničile so zaostanek 5:11, imele zaključno točko za zmago, toda domače so tokrat napad najboljše mariborske napadalke ubranile, nato pa je ob prvi zaključni žogi domačih Mlakar poslala žogo izven igrišča in izid je bil 1:2.