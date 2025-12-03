Mariborske odbojkarice slavile v Solunu brez izgubljenega niza

Slovenske prvakinje so še drugič premagale solunski Paok in se uvrstile v šestnajstino finala drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja. Do zmage so prišle na podoben način kot v Mariboru, po izenačenem boju so bile od tekmic bolj zbrane v trenutkih, ko je bilo to najbolj potrebno.

Če so v domači dvorani do odločilnih točk prihajale že prej, so takrat nize odločale končnice. V prvem so bile Slovenke sicer ves čas v prednosti, vodile tudi za pet točk (18:13), toda domače so jih z delnim izidom 7:1 prehitele, nato pa povedle tudi z 22:20. A Štajerke se niso dale, Sydney Palazzolo jim je zagotovila zaključno žogo, ki jo je z blokom izkoristila Klara Milošič.