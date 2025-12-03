Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi OdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Odbojka

Mariborske odbojkarice slavile v Solunu brez izgubljenega niza

Solun, 03. 12. 2025 20.24 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Odbojkarice OTP banke Branika so na povratni tekmi 1/32 finala pokala Cev v Solunu s 3:0 (23, 27, 23) premagale Paok in si zagotovile napredovanje.

Slovenske prvakinje so še drugič premagale solunski Paok in se uvrstile v šestnajstino finala drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja. Do zmage so prišle na podoben način kot v Mariboru, po izenačenem boju so bile od tekmic bolj zbrane v trenutkih, ko je bilo to najbolj potrebno.

Če so v domači dvorani do odločilnih točk prihajale že prej, so takrat nize odločale končnice. V prvem so bile Slovenke sicer ves čas v prednosti, vodile tudi za pet točk (18:13), toda domače so jih z delnim izidom 7:1 prehitele, nato pa povedle tudi z 22:20. A Štajerke se niso dale, Sydney Palazzolo jim je zagotovila zaključno žogo, ki jo je z blokom izkoristila Klara Milošič.

Odbojkarice OTP banke Branik so se po zmagi v Solunu prebile v 1/16 finala pokala CEV.
Odbojkarice OTP banke Branik so se po zmagi v Solunu prebile v 1/16 finala pokala CEV. FOTO: Facebook

V drugem nizu so bile pred končnice v boljšem položaju gostiteljice, vodile so z 19:16, imele tudi zaključno žogo, ki pa so jo gostje ubranile, nato pa še same zapravile tri, četrto pa izkoristile, niz je spet uspelo zaključiti Milošičevi, tokrat s prvim tempom.

Z vodstvom 2:0 so si Slovenke že zagotovile napredovanje, a Žiga Kos se ni odločil za večje spremembe v ekipi. Očitno je želel, da se tekma čim prej konča. Tudi tretji niz ni bil ekspresen, toda tekma se vendarle ni zavlekla. Za to imata največje zasluge Palazzolo in Iza Mlakar, po izidu 23:23 je sta prispevali vsaka točko. Američanka 17., slovenska korektorka pa 21.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Naslednji tekmec Mariborčank bo najbrž poljska ekipa Bostik Bielsko-Biala, ki bo povratno tekmo proti zagrebškemu Dinamu odigrala v četrtek, je pa že prvo tekmo v Zagrebu prepričljivo dobila.

Pokal CEV, 1/32 finala, povratna tekma, izid:
Paok Solun - OTP banka Branik 0:3 (23:25, 27:29, 23:25)

odbojka pokal cev otp banka branik paok solun zmaga
Naslednji članek

ACH Volley že tam, kamor spada

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385