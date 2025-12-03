Mariborske odbojkarice slavile v Solunu brez izgubljenega niza

Slovenske prvakinje so še drugič premagale solunski Paok in se uvrstile v šestnajstino finala drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja. Do zmage so prišle na podoben način kot v Mariboru, po izenačenem boju so bile od tekmic bolj zbrane v trenutkih, ko je bilo to najbolj potrebno.
Če so v domači dvorani do odločilnih točk prihajale že prej, so takrat nize odločale končnice. V prvem so bile Slovenke sicer ves čas v prednosti, vodile tudi za pet točk (18:13), toda domače so jih z delnim izidom 7:1 prehitele, nato pa povedle tudi z 22:20. A Štajerke se niso dale, Sydney Palazzolo jim je zagotovila zaključno žogo, ki jo je z blokom izkoristila Klara Milošič.
V drugem nizu so bile pred končnice v boljšem položaju gostiteljice, vodile so z 19:16, imele tudi zaključno žogo, ki pa so jo gostje ubranile, nato pa še same zapravile tri, četrto pa izkoristile, niz je spet uspelo zaključiti Milošičevi, tokrat s prvim tempom.
Z vodstvom 2:0 so si Slovenke že zagotovile napredovanje, a Žiga Kos se ni odločil za večje spremembe v ekipi. Očitno je želel, da se tekma čim prej konča. Tudi tretji niz ni bil ekspresen, toda tekma se vendarle ni zavlekla. Za to imata največje zasluge Palazzolo in Iza Mlakar, po izidu 23:23 je sta prispevali vsaka točko. Američanka 17., slovenska korektorka pa 21.
Naslednji tekmec Mariborčank bo najbrž poljska ekipa Bostik Bielsko-Biala, ki bo povratno tekmo proti zagrebškemu Dinamu odigrala v četrtek, je pa že prvo tekmo v Zagrebu prepričljivo dobila.
Pokal CEV, 1/32 finala, povratna tekma, izid:
Paok Solun - OTP banka Branik 0:3 (23:25, 27:29, 23:25)
