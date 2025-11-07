Svetli način
Odbojka

Mariborske odbojkarice v en glas: 'Lahko si priigramo Ligo prvakinj'

Lizbona, 07. 11. 2025 18.27 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
0

Odbojkarice OTP banke Branik so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za elitno Ligo prvakinj v Lizboni morale priznati premoč tamkajšnji zasedbi Benfice. Portugalke so po zaostanku z 0:1 v nizih v nadaljevanju zaigrale precej bolje in Mariborčanke ugnale s 3:1. Poraz za slovenske prvakinje še ni (bil) usoden, a jih na povratnem obračunu, ki bo prihodnjo sredo v mariborski dvorani Tabor, čaka zelo zahtevno delo.

Povratni obračun zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakinj med OTP banko Branik in Benfico si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na VOYO prihodnjo sredo od 18.00 naprej!  

To sta le nekaj trenutkov po porazu v portugalski prestolnici priznala tudi strateg mariborskih odbojkaric Žiga Kos in ena od dveh najbolj izpostavljenih igralk v gostujočem taboru Sydney Palazzolo.

"Za nami je zahteven obračun v Lizboni. Še posebej v prvem nizu smo bile odlične v vseh segmentih igre, nato pa smo nerazumljivo popustile. Največ napak smo storile pri začetnih udarcih in tudi v igri pri mreži. Če bomo te stvari uspele popraviti do povratne tekme, bomo v dobrem položaju, da si priigramo uvrstitev v skupinski del Lige prvakinj," je po porazu z 1:3 dejala Sydney Palazzolo, ob Izi Mlakar z 18 točkami najbolj razpoložena v vrstah slovenskih državnih prvakinj.

Trener Žiga Kos obžaluje, da so njegove varovanke pri izidu 1:1 v nizih zapravile lepo priložnost ob koncu tretjega niza, ki bi ga lahko obrnile sebi v prid.

"Po gostovanju v Lizboni moramo pred povratno tekmo popraviti igro na servisu, kjer moramo skozi celotno srečanje držati podobno raven servisa kot v prvem in v končnici tretjega niza. Mislim, da na teh težjih tekmah, tudi v lanski sezoni se je to pokazalo, imamo gledalce za seboj, zato vabim vse, da nas pridejo podpret na povratno tekmo, ki bo 12. novembra v dvorani Tabor," pa je Kos mariborske privržence odbojke prijazno pozval, naj se v čim večjem številu zberejo prihodnjo sredo v taborski dvorani, kjer bodo Mariborčanke skušale najprej izničiti zaostanek s prve tekme in si nato z zmago preko zlatega niza zagotoviti nastope med evropsko klubsko elito.

