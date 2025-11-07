Mariborske odbojkarice v en glas: 'Lahko si priigramo Ligo prvakinj'

To sta le nekaj trenutkov po porazu v portugalski prestolnici priznala tudi strateg mariborskih odbojkaric Žiga Kos in ena od dveh najbolj izpostavljenih igralk v gostujočem taboru Sydney Palazzolo.
"Za nami je zahteven obračun v Lizboni. Še posebej v prvem nizu smo bile odlične v vseh segmentih igre, nato pa smo nerazumljivo popustile. Največ napak smo storile pri začetnih udarcih in tudi v igri pri mreži. Če bomo te stvari uspele popraviti do povratne tekme, bomo v dobrem položaju, da si priigramo uvrstitev v skupinski del Lige prvakinj," je po porazu z 1:3 dejala Sydney Palazzolo, ob Izi Mlakar z 18 točkami najbolj razpoložena v vrstah slovenskih državnih prvakinj.
Trener Žiga Kos obžaluje, da so njegove varovanke pri izidu 1:1 v nizih zapravile lepo priložnost ob koncu tretjega niza, ki bi ga lahko obrnile sebi v prid.
"Po gostovanju v Lizboni moramo pred povratno tekmo popraviti igro na servisu, kjer moramo skozi celotno srečanje držati podobno raven servisa kot v prvem in v končnici tretjega niza. Mislim, da na teh težjih tekmah, tudi v lanski sezoni se je to pokazalo, imamo gledalce za seboj, zato vabim vse, da nas pridejo podpret na povratno tekmo, ki bo 12. novembra v dvorani Tabor," pa je Kos mariborske privržence odbojke prijazno pozval, naj se v čim večjem številu zberejo prihodnjo sredo v taborski dvorani, kjer bodo Mariborčanke skušale najprej izničiti zaostanek s prve tekme in si nato z zmago preko zlatega niza zagotoviti nastope med evropsko klubsko elito.
