Mariborski odbojkarji do nove zmage v srednjeevropski ligi

Državni prvaki iz Maribora so prvič po porazu v gosteh proti ACH Volleyju sredi decembra zaigrali v srednjeevropskem tekmovanju. Prav slovenski ekipi sta zanesljivo vodilni na lestvici, Ljubljančani so stoodstotni z desetimi zmagami, Mariborčani pa so na svoji enajsti tekmi iskali deveto zmago.

V drugem nizu so spet bolje začeli Avstrijci, pobegnili za štiri točke, pomagal ni niti "time-out", tako da so gostje ušli na 9:3. Čeprav so se domači nato vztrajno bližali, prišli tudi na 18:19, pa so končnico odigrali slabše in niz izgubili na 22.

V prvem nizu so gosti hitro povedli za pet točk, a so jih izbranci Sebastjana Škorca ujeli na 12. Pozneje so poskrbeli za popoln preobrat, povedli tudi za sedem točk in prvi niz dobili na 21.

Tudi v tretjem nizu so si odbojkarji Waldviertla prvi priigrali resnejšo prednost, ko so povedli z 8:4, a so jih Štajerci tokrat ujeli na 9:9. Tudi nadaljevanje je bilo izenačeno, pri čemer so bili za malenkost več v ospredju Avstrijci, so pa pri 25:24 spet povedli Mariborčani, ki so nato s tretjo zaključno žogo le prišli do vodstva z 2:1 v nizih.

V četrtem nizu so gostitelji vodili že 16:10, a nato popustili, tako da so se jim tekmeci povsem približali. Toda še pravočasno so odgovorili, spet ušli na 23:19, a gostujoča ekipa se ni vdala in izenačila na 23:23. Na koncu pa je vendarle domača zasedba unovčila drugo zaključno žogo za zmago.

Čez tri dni bodo Mariborčani gostili Bratislavo.