Mariborski odbojkarji na krilih Roka Možiča z novo zmago skočili na vrh

Mariborski odbojkarji so tudi po premoru zaradi epidemije novega koronavirusa nadaljevali zmagovite predstave. A varovanci slovenskega trenerja Matjaža Hafnerja niso bili lahek zalogaj, čeprav so imeli nekaj težav s poškodbami igralcev. Varovancem Sebastijana Škorca se je ekipa z avstrijske Koroške dobro upirala, z nekaj več zbranosti bi lahko iztržila tudi kakšno točko.

"Kljub tritedenskem odmoru smo v prvih dveh nizih pokazali odlično igro. Žal pa smo nato začeli delati napake in dovolili tekmecem, da se vrnejo v igro. Toda v četrtem nizu smo se mi vrnili na pravo pot, bilo je tesno, vendar smo niz proti odličnim tekmecem vendarle dobili. Moram čestitati svojim fantom,"je bil po tekmi zadovoljen Škorc, čigar varovanci so imeli nekaj težav s sprejemom, a so to nadomeščali pri drugih elementih. To velja tudi za njihovega najboljšega igralca Roka Možiča, ki je bil z 20 točkami najučinkovitejši igralec tekme.

Bržkone je imel na izenačeni tekmi največji vpliv na končni rezultat drugi niz, katerega večji del so bili v prednosti gosti, tudi v končnico so vstopili s prednostjo, a niz izgubili. V četrtem se bi lahko rešili, ves čas so bili za petami Slovencem, jih na 23. točki ujeli, nato še ubranili eno zaključno žogo, druge pa ne.