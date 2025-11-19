Marovt po zmagi: Bilo je izjemno igrati s tako izkušenimi igralci

Odbojkarji ACH Volleyja so le še korak oddaljeni od nastopa v skupinskem delu lige prvakov. Na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij so namreč v Kragujevcu prepričljivo premagali domači Radnički. Izid 3:0 nazorno kaže razmerje moči na igrišču, ljubljanska ekipa je bila boljša, Srbi niso našli pravega odgovora.

"Za nami je še ena težka tekma. Uspela nam je dobra predstava. Bilo je težko gostovanje, spet nova dvorana in novo okolje, ampak sem vesel, da nam je uspela takšna predstava," je po tekmi dejal mladi Luka Marovt.

Slednji je prikazal eno najboljših predstav v svoji karieri, ustavil se je pri 21 točkah in bil izbran za najboljšega igralca tekme. Kljub temu je po tekmi zasluge pripisal celotni ekipi. "Danes je z nami začel še Tine (Urnaut). Bilo je izjemno igrati s tako izkušenimi igralci. V veliko veselje in čast mi je. Mislim, da smo si vsi zaslužili to zmago," pravi Marovt.