Odbojka

Marovt po zmagi: Bilo je izjemno igrati s tako izkušenimi igralci

Kragujevac, 19. 11. 2025 20.05 | Posodobljeno pred 19 minutami

S.V.
Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Kragujevcu premagali Radnički s 3:0. Prvo ime srečanja je bil 20-letni Luka Marovt, ki se je ustavil pri 21 točkah.

Odbojkarji ACH Volleyja so le še korak oddaljeni od nastopa v skupinskem delu lige prvakov. Na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij so namreč v Kragujevcu prepričljivo premagali domači Radnički. Izid 3:0 nazorno kaže razmerje moči na igrišču, ljubljanska ekipa je bila boljša, Srbi niso našli pravega odgovora.

"Za nami je še ena težka tekma. Uspela nam je dobra predstava. Bilo je težko gostovanje, spet nova dvorana in novo okolje, ampak sem vesel, da nam je uspela takšna predstava," je po tekmi dejal mladi Luka Marovt.

Slednji je prikazal eno najboljših predstav v svoji karieri, ustavil se je pri 21 točkah in bil izbran za najboljšega igralca tekme. Kljub temu je po tekmi zasluge pripisal celotni ekipi. "Danes je z nami začel še Tine (Urnaut). Bilo je izjemno igrati s tako izkušenimi igralci. V veliko veselje in čast mi je. Mislim, da smo si vsi zaslužili to zmago," pravi Marovt.

Statistika Radnički - ACH Volley
Statistika Radnički - ACH Volley FOTO: Sofascore.com

Ljubljančani so si tako pripravili odlično izhodišče za povratno tekmo, ki bo na sporedu naslednji četrtek v Tivoliju (tudi na Kanalu A in VOYO). Skupni zmagovalec se bo uvrstil v skupinski del Lige prvakov, kjer nanj v skupini že čakajo ekipe Itas Trentino, Ziraat Bank Ankara in Tours.

odbojka ach volley luka marovt radnički
korcula1
19. 11. 2025 20.24
Bravo,odlično
