Marovt in Sešek iz Črnuč v Tivoli

Luka Marovt, 18-letni Braslovčan ima kljub mladosti za seboj že vrsto odmevnih uspehov med katerimi izstopa osvojitev naslova evropskega prvaka s slovensko odbojkarsko reprezentanco do 17 let. Luka si je z odličnimi predstavami pri zgodovinskem dosežku za slovensko odbojko prislužil tudi laskavi naziv najboljšega sprejemalca evropskega prvenstva. "Biti del ekipe ACH Volleyja Ljubljana je izjemna čast in nagrada za dosedanje trdo delo. Pretekla sezona se v Črnučah ni končala po pričakovanjih, sedaj pa je nastopil čas, da se s trdim delom in željo dokažem v najboljšem odbojkarskem klubu pri nas," je za klubsko spletno stran misli strnil mladi odbojkar.