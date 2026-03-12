Naslovnica
Odbojka

Marovt: V Istanbul smo prišli po napredovanje v polfinale

Istanbul, 12. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V. M.F.
ACH Volley - Fenerbahče

Odbojkarji ACH Volleyja so po tesni zmagi s 3:2 v nizih na prvi četrtfinalni tekmi pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) v Ljubljani proti zvezdniškemu Fenerbahčeju na kraj povratnega obračuna prispeli z enim in edinim ciljem - napredovati med štiri najboljša moštva v omenjenem tekmovanju. Tekmo boste lahko v živo pospremili na VOYO od 16.55 naprej!

CEV LP (M): Fenerbahče - ACH Volley
CEV LP (M): Fenerbahče - ACH Volley
FOTO: VOYO

Ljubljanski odbojkarji so pred tednom dni navdušili večtisočglavo množico v kultni Hali Tivoli. Čeprav so bili varovanci črnogorskega strokovnjaka Igorja Kolakovića na dobri poti, da bi turškega velikana ugnali z višjo razliko v nizih, se to naposled ni zgodilo. 

Fenerbahče je v ključnih trenutkih omenjenega dvoboja uspel strniti svoje vrste in predvsem na pogon številnih zvezdnikov svetovnega kova priti do znosnega poraza (3:2). Poraza, ki jim upravičeno vliva upanje, da bodo pred domačim občinstvom vendarle preskočili visoko slovensko oviro.  

Igralci ACH-ja na drugi strani ne skrivajo, da so v Istanbul prišli le z enim ciljem. "Če ne bi verjeli v končni uspeh, sploh ne bi prišli v Turčijo. Vemo, da nas čaka peklenski obračun proti zvezdniški zasedbi, ki pa ima kot vsaka druga v svoji igri tudi pomanjkljivosti. Prav slednje bomo skušali obrniti sebi v prid ter s pametno in preudarno igro presenetiti tekmeca," je pred povratnim četrtfinalnim dvobojem pokala CEV dejal Luka Marovt.

Na prvi tekmi v Ljubljani je bil s 35 točkami neustavljiv slovenski reprezentančni korektor Tonček Štern, za katerega smo prepričani, da mu turški odbojkarji tokrat ne bodo dopustili toliko svobode v igri. Kakorkoli že, v taboru serijskih slovenskih državnih prvakov zagotavljajo, da imajo še (veliko) rezerv v svoji igri, ki jih bodo morali aktivirati že od uvodne točke naprej.

Pokal CEV, četrtfinale, povratna tekma, izid:
Fenerbahče - ACH Volley -:- (-:-, -:-, -:-, -:-, -:-)   

odbojka pokal cev četrtfinale povratna tekma fenerbahče ach volley

