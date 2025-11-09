Svetli način
'Ključen bo poln Tivoli'

Ljubljana, 09. 11. 2025 15.20 | Posodobljeno pred 25 minutami

Odbojkarji ACH Volleya odštevajo dneve do zelo pomembne povratne tekme 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Dinamu iz Bukarešte. Romunski odbojkarski prvak je na prvi tekmi slavil prepričljivo s 3:1 v nizih in tako Ljubljančanom močno otežil pot do želene uvrstitve v elitno klubsko tekmovanje. Nadarjeni Luka Marovt je kljub zaostanku prepričan v uspeh.

Varovanci trenerja Igorja Kolakovića bodo imeli v sredo (z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO od 19.50 naprej) na povratnem kvalifikacijskem obračunu za Ligo prvakov zelo zahtevno nalogo najprej izničiti rezultatski zaostanek s prve tekme in nato preko zlatega niza priti do zmage, ki bi jih popeljala v zadnji krog kvalifikacijskega dela tekmovanja.

Nadarjeni slovenski reprezentant Luka Marovt kljub slabi izkušnji pred dnevi v Romuniji verjame, da lahko s soigralci zrežira preobrat. "Tokrat smo odigrali neprimerljivo boljše kot pred dnevi v Bukarešti. Povratna tekma z Dinamom je ves čas prisotna v naših glavah, tako da smo prvenstveni obračun s Triglavom izkoristili za dobro pripravo. Preizkusili smo veliko novih stvari, o katerih smo se že temeljito pogovorili takoj po porazu v Romuniji," je po gladki prvenstveni zmagi nad kranjskim klubom s 3:0 v nizih dejal Marovt.

Poraz s 3:1 je sicer visok, a ob glasni podpori s tribun je možno prav vse.

"Bučna podpora s tribun bo ključnega pomena v boju za napredovanje. Verjamem, da bo Tivoli pokal po šivih in da bomo na krilih naših izjemnih navijačev izločili odlične Romune," še sporoča Marovt.

odbojka kvalifikacije za ligo prvakov ach volley luka marovt dinamo bukarešta
