'Ključen bo poln Tivoli'

Varovanci trenerja Igorja Kolakovića bodo imeli v sredo (z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO od 19.50 naprej) na povratnem kvalifikacijskem obračunu za Ligo prvakov zelo zahtevno nalogo najprej izničiti rezultatski zaostanek s prve tekme in nato preko zlatega niza priti do zmage, ki bi jih popeljala v zadnji krog kvalifikacijskega dela tekmovanja.

Nadarjeni slovenski reprezentant Luka Marovt kljub slabi izkušnji pred dnevi v Romuniji verjame, da lahko s soigralci zrežira preobrat. "Tokrat smo odigrali neprimerljivo boljše kot pred dnevi v Bukarešti. Povratna tekma z Dinamom je ves čas prisotna v naših glavah, tako da smo prvenstveni obračun s Triglavom izkoristili za dobro pripravo. Preizkusili smo veliko novih stvari, o katerih smo se že temeljito pogovorili takoj po porazu v Romuniji," je po gladki prvenstveni zmagi nad kranjskim klubom s 3:0 v nizih dejal Marovt.