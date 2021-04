Prvič po letu 1993: Maribor odbojkarski državni prvak

Zelo kakovostno državno odbojkarsko prvenstvo je v svojem zaključku postreglo s pravo dramo. Finalna serija na tri dobljene tekme, se je razpletla v petem, skrajšanem nizu zadnje v dvorani Tabor, ki je zasluženo pripadel Mariborčanom. Ti so tako prekinili 16-letno prevlado ACH Volleyja na slovenskih igriščih, z zmago pa se 17-kratnim prvakom, oddolžili za poraz v finalu letošnje srednjeevropske lige.

Varovanci Sebastijana Škorca, sicer najboljši že po rednem delu prvenstva, so v zmagah na posameznih tekmah že zaostajali 0:2, poleg tega imeli v času finalne serije obilo zdravstvenih težav, a predati se niso nikakor želeli. Po zaostanku so izid v zmagah izenačili na 2:2, tako da je odločala peta tekma v Mariboru, na kateri so zaradi psihološke prednosti in trenutne forme celo prevzeli vlogo favoritov.

Jim je pa to zagotovo ustvarilo tudi nekaj pritiska. To se je videlo v končnici prvega niza, v kateri so zapravili prednost 17:12, nato pa niso izkoristili treh zaključnih žog. Odločilna za vodstvo ACH sta bila na koncu asMateja Köka in napaka domačih na koncu.

Toda v nadaljevanju so se gostitelji zbrali, sprostili in pokazali svojo kakovost. V drugem nizu gosti, pri katerih spet ni bil razpoložen korektor Božidar Vučićević, niso imeli nobenih možnosti. Začetnega naleta, Maribor je povedel z 8:4, niso zaustavile niti ljubljanske menjave. Na klop se je usedel tudi Vučićevič, ker pa napad brez njega oziroma njegovih napak ni bil dosti nevarnejši, se je pozneje vrnil v igro.