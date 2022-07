Urnaut pred SP v odbojki: Želimo si ponoviti zgodbo iz leta 2019

Pripravljalni turnir bo od 19. do 21. avgusta v dvorani Tabor, pred tem pa bo reprezentanca glavnino priprav opravila v Ljubljani. Svetovno prvenstvo se bo začelo 26. avgusta z obračunom s Kamerunom, pred reprezentanti pa so tako torej točno štirje tedni treningov.

"Treniramo v tridnevnih sklopih, prvega smo namenili telesni pripravi ter se po tednu počitka začeli privajati nazaj na odbojko. Zadnji treningi so že bolj tehnično naravnani, raven motivacije je pri igralcih vse večja, tekmovalnost je velika, vsi si želijo dokazovanja in to v tem trenutku in skozi ves mesec najbolj potrebujemo. Vesel sem, da so na voljo vsi igralci. V pripravljalnem obdobju si želimo odigrati še kakšno tekmo, dogovori še potekajo, zagotovo pa nas pred svetovnim prvenstvom čaka turnir v Mariboru," je dejal Lebedew.

Reprezentanti so prvi del sezone zaključili z 10. mestom v elitni ligi narodov. Po nekajdnevnem premoru in počitku se je slovenska izbrana vrsta minulo sredo zbrala v Ljubljani. Po besedah Marka Lebedewa so igralci visoko motivirani za delo, treningi pa potekajo po načrtih, so zapisali na Odbojkarski zvezi Slovenije.

"Želimo si ponoviti zgodbo, ki smo jo spisali leta 2019 na domačem evropskem prvenstvu. Zavedamo se, da nas v tem mesecu dni čaka še zares veliko trdega dela, da dvignemo raven naše igre na najvišjo možno in napolnimo Stožice ter zadovoljni zaključimo tekme. Upam, da bomo do prvenstva odigrali še kakšno srečanje proti kvalitetnim nasprotnikom, saj so tovrstne tekme najboljša možna priprava. A če te možnosti ne bomo imeli, bomo izkoristili prav vsak trening in se na ta način pripravili na začetek tekmovanja," pravi kapetan Tine Urnaut .

"Po tednu počitnic smo se na treninge vrnili z veliko željo, da se pripravimo na domače svetovno prvenstvo. V prvem tednu smo se nekoliko bolj osredotočili na fizični del, zdaj pa bomo počasi začeli tudi z uigravanjem. Vsi igralci so na voljo, tudi tisti, ki so se vrnili po poškodbah ali so imeli nekoliko daljši počitek. Zdaj smo končno v polni zasedbi. Ob tem je tudi motivacija na zares visoki ravni. Imamo še mesec dni časa, da pridemo v takšno formo, kakršno si želimo, ko bodo prišle tekme. Želimo si tudi, da bi bile tribune v Stožicah enako polne kot pred tremi leti in da bi nam gledalci še dodatno pomagali do zmag. Mislim, da se nimamo česa bati in da na prvenstvu lahko pridemo zelo, zelo daleč," je dejal Štern.

Seznam Lebedewa:

Podajalca Gregor Ropret in Dejan Vinčić, korektorja Tonček Štern in Mitja Gasparini, srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja in Sašo Štalekar, sprejemalci Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Alen Šket, Žiga Štern in Jan Klobučar ter prosti igralec Jani Kovačič.