Metod Ropret: Smo blizu dogovora, da v Stožice pripeljemo Ligo narodov

Slovenska odbojkarska reprezentanca si je na sobotnem obračunu proti Turčiji priigrala vozovnico v četrtino finala letošnjega evropskega prvenstva. V nadaljevanju se bo Slovenija ponovno pomerila z Ukrajino, v skupinskem delu tekmovanja je bila od njih boljša z rezultatom 3:1. Pred eno izmed najpomembnejših tekem na prvenstvu smo se pogovarjali s predsednikom odbojkarske zveze Slovenije, Metodom Ropretom. Beseda je tekla o aktualnem dogajanju na evropskem prvenstvu ter načrtih za nadaljevanje slovenske odbojkarske pravljice.

Verjamem, da ste tudi vi trepetali med včerajšnjo tekmo proti Turčiji. Kaj je uspelo slovenskim odbojkarjem? Sam sem se pred tekmo bal, da se lahko kaj takšnega zgodi. Vedel sem, da so Turki v tekmo vstopili sproščeno, glede na to, da so svoj osnovni cilj v letošnji sezoni, to je uvrstitev v Ligo narodov, že dosegli. Da bodo lahko, kot pravi 'underdogi', napadli. In ja, točno tako se je tudi zgodilo. Naš začetek je bil, kot smo videli, daleč od blestečega. Iskali smo svojo igro in jo k sreči, v tretjem nizu, še pravi čas našli. Se sicer mučili naprej, ampak nekako na koncu se je vse srečno končalo. Unovčili smo ta naš izjemen kolektiven pristop, ta ekipni duh, ki ga premore ta reprezentanca. Kljub temu, da je bil to za njih izjemno težak, tudi kar zadeva igre, ne preveč kakovosten dan. Ampak na tekmovanjih, kot je evropsko prvenstvo, takšni dnevi pridejo. Enostavno se zgodijo. Gre za takšno število tekem, da ne moreš pričakovati, da se ti v tem obdobju ne pripeti takšna tekma, kot je bila ta sobotna. In če imaš na takšni tekmi nasproti še tako razpoloženega nasprotnika, razbremenjenega, in ob tem še trenerja, ki te do obisti pozna, potem je dejansko argumentov za triler več kot dovolj. In točno to se je včeraj zgodilo. Ste pričakovali takšno težko tekmo že na tej stopnji tekmovanja? Še vedno mislim in upam, da je šlo zgolj za slab dan. Glejte, s tekmami v predtekmovanju smo pokazali in dokazali, da imamo igro, da imamo neko zanesljivo kakovost, mirnost. In nenazadnje tudi to, da znamo odreagirati v zahtevnih situacijah. Sam pravzaprav ocenjujem, da je to ena od tistih tekem, ki te doleti na vsakem velikem tekmovanju, in dobre ekipe jih preživijo. Nekatere jih pa pač ne.

Ali mislite, da je bila včerajšnja tekma kot nekakšna 'prizemljitev' za slovenske odbojkarje? Glede na to, da so v skupinskem delu delo opravili z odliko? Ja, možno, da res. Ker nam je do sedaj šlo kar precej gladko. Izredno dobro smo igrali že na Poljskem na Wagnerjevem memorialu, potem pa še tekme v skupini, ki so bile na izredno visokem nivoju. Tako, da na nek način je realno pričakovati, da pride tudi slab dan. In kot že rečeno, iskreno upam, da je bil to zgolj le en dan. Da bomo že jutri pokazali pravi obraz. Mogoče smo pa le rabili eno takšno tekmo. Na začetku nismo bili pravi, v tekmo nismo vstopili 100-odstotno, ne glede na pomembnost, ki jo je ta tekma imela. Morda smo res bili nekoliko preveč samozavestni. In po tem, ko se nam je ta začetek res izjemno ponesrečil, se je bilo, razumljivo, zelo težko sestaviti nazaj. Toda k sreči so fantje to zmogli. To prinašajo tekme na najvišji ravni, ki pa je Slovencem že leta dobro znana. Ta konstantnost nastopanja na najvišjem evropskem in svetovnem nivoju je prinesla tudi to kakovost, da se v tako težkih trenutkih ne izgubiš, ne zmedeš. Se uspeš sestaviti nazaj in pokažeš toliko, kolikor je bilo včeraj dovolj za zmago. Naslednji nasprotnik Slovenije je Ukrajina in ponovitev lanskega četrtfinala SP iz Stožic. Tekma ni bila lahka, kaj pričakujete? Na tej stopnji, kjer je Slovenija sedaj, lahko za nasprotnika dobiš kogarkoli ... Ukrajina je sicer skupinski del tekmovanja odigrala nekoliko pod pričakovanji. Skupini je sicer zaključila kot tretjeuvrščena. Ampak vendarle, v nadaljevanju so pokazali, da imajo kakovost. Obe naši zadnji medsebojni tekmi sta se dejansko začeli in končali na enak način. Tako v Stožicah, kot ta tukaj v skupinskem delu. Obakrat smo prvi niz izgubili, pa potem nekako skozi tekmo postavili stvari na svoje mesto. Če mi dobro začnemo, potem igra teče in vse se odvija po naših pravilih. Če pa se v prvem nizu dogaja preveč napak, in to se nam je zgodilo sedaj dvakrat, potem pa lahko v nadaljevanju seveda trpimo in enostavno iščemo pot iz težav, v katerih smo se znašli na začetku. Do sedaj nam je to uspelo popraviti. Kako visoko na letošnjem evropskem prvenstvu lahko poseže Slovenija? Je čas za zlato medaljo? Tukaj je potrebno veliko previdnosti, dobrih, kakovostnih ekip je veliko. V mislih imam vsaj še tri, štiri reprezentance. Po mojem mnenju, po moji oceni so v vlogi favorita domačini Italijani. So aktualni evropski in svetovni prvaki. Prav nič pa po kakovosti za njimi ne zaostajajo tako Poljaki kot tudi Francozi. Ampak vendarle, pojdimo korak po korak. Naša reprezentanca najbolje igra ravno proti najtežjim nasprotnikom. In ti najtežji sedaj prihajajo. Začenši z Ukrajino in potem v nadaljevanju eden izmed prej omenjenih. To ne bodo lahke tekme, toda to bodo tekme, kjer bomo enakovreden tekmec nasprotniku. Nismo več tisti 'underdogi'. Vse, tudi najtežje nasprotnike, smo že premagovali. Odbojkarske poslastice, kjer vsaka točka šteje.