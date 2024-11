Mija Šiftar blestela na Apeninskem polotoku

Pretekli konec so se slovenski reprezentanti in reprezentantke znova izkazali v tujih prvenstvih. V italijanskem prvenstvu je Jan Kozamernik v dresu Itasa Trentino dosegel sedem točk in se s soigralci veselil nove zmage, tokrat s 3:1 na gostovanju pri ekipi Gas Sales Bluenergy Piacneza. V prvenstvu Trentino trenutno zaseda drugo mesto, pred njim je Sir Susa Vim Perugia. Z Rano Verono je gostoval tudi Rok Možič, ki je v statistiko vpisal šest točk, a doživel poraz po štirih nizih pri ekipi iz Monze. Mija Šiftar je v dresu ekipe iz Brescie dosegla 23 točk, 16 z napadom, štiri z blokom, tri pa s servisom, in se doma veselila zmage s 3:1 nad ekipo iz Pise. Anja Mazej je z ekipo Igor Gorgonzola Novara v osmem krogu prvenstva doživela poraz, ekipa je trenutno na četrtem mestu lestvice Serije A1.