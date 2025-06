Mija Šiftar v najmočnejši odbojkarski ligi na svetu

Novega izziva in priložnosti za dokazovanje na najvišji ravni se veseli tudi naša mlada odbojkarica: "Odločitev, da pridem v Pinerolo, je bila zame najboljša izbira. Gre za klub, o katerem sem slišala veliko dobrega. Prepričana sem, da je to pravo mesto za moj napredek in igranje odbojke na vrhunski ravni. Zelo sem vesela, da se pridružujem ekipi Monviso Volley in pripravljena sem trdo delati in dati vse od sebe, da bom lahko pomagala ekipi."