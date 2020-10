Mlade odbojkarice boljše tudi od Slovakinj

Slovenske odbojkarice so dobro začele zelo pomembno tekmo proti Slovaški, ki je bila od naše izbrane vrste boljša na srednjeevropskem prvenstvu. Neja Čižman je dobro servirala in soigralkam pomagala do protinapadov za 4:0, enako razliko pa so varovanke Sama Miklavca ohranjale tudi v nadaljevanju (8:5). Zatem se je začel slovaški niz, ki je tekmice povsem približal (12:11). Na začetne udarce Taje Gradišnik Klanjšček so se naša dekleta po napadihŽane Godec in Naje Šalamun spet uspele oddaljiti na 16:11. Prav Godčeva je poskrbela za as za 19:14, naleta Slovenk pa slovaški selektor Marek Malicky ni uspel zaustaviti z odmorom in menjavami. Slovenska blokerka je na servisni črti ostala vse do 22:14, prvo zaključno žogo je imela naša vrsta pri 24:17, sledila je napaka nasprotnic. V drugem nizu sta reprezentanci izmenično dosegali točko za točko, nobena si ni uspela priigrati več kot dveh točk naskoka (6:6). Slovenke so nato na slovaške sprejemalke začele pritiskati z dobrimi začetnimi udarci, Cikačeva je dobro igrala v obrambi, v napadih je bila uspešna Gradišnik Klanjščkova (9:6), po odmoru Malickyja je Žana Godec ostala na začetnem udarcu in dosegla as za 10:6. Lebanovi je uspel napad za 14:11 in dodala še blok za 15:11. Slovakinje se niso predale, dvakrat jim je uspelo zmanjšati prednost, najprej na 12:14 in že na 16:17, čeprav so naša dekleta vodila že s 17:12.Deana Valentova je izenačila na 17:17. Tia Koren, ki je malo pred tem vstopila v igro namesto Žane Godec, je dobro servirala in Čižmanovi omogočila blok za 20:18. Dve napaki slovaške vrste sta Slovenkam prinesli vodstvo z 22:19, Čižmanova je dodala še blok za 23:19. Slovaški strateg Malicky je poizkusil z menjavo, a je Lebanova zatem varala za prvo zaključno žogo, Slovakinje pa so grešile v napadu za 25:20.